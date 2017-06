Schulz kritizoval Merkelovú i Trumpa, ale aj strany Únie a AfD

Martin Schulz, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dortmund 25. júna (TASR) - Volebný líder Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), bývalý predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz dnes vo vystúpení pred delegátmi mimoriadneho celoštátneho zjazdu SPD v Dortmunde ostro kritizoval konanie spolkovej kancelárky Angely Merkelovej, strán Únie CDU/CSU, ale aj Alternatívu pre Nemecko (AfD) či prezidenta USA Donalda Trumpa.Na margo údajného vedomého akceptovania nižšej účasti voličov v septembrových parlamentných voľbách stranami Únie i súčasnou kancelárkou Schulz povedal:Navyše obvinil súčasných partnerov v spolkovej koaličnej vláde z "arogancie moci".Protiislamskú a euroskeptickú ultrapravicovú AfD označil Schulz za akúsi NPD Light. Národnodemokratická strana (NPD) je mimoparlamentný politický subjekt v Nemecku vnímaný už dlhší čas ako strana na hrane zákona kvôli jej ideám, ktoré nie sú nepodobné neonacistickým.Ďalšie opozičné strany ako Ľavicu, Zelených i liberálov z FDP, ktorí sú považovaní za potenciálnych koaličných partnerov SPD, Schulz kritiky ušetril.Naopak, kriticky hovoril Martin Schulz o prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi, pričom vyjadrenia kancelárky Angely Merkelovej o ňom po nedávnom summite krajín G7 označil za priveľmi nekonkrétne. Podľa Schulza mohla vraj povedať, že sa Nemecku na takéhoto prezidenta USA nemôže spoľahnúť.Vyzývateľ Angely Merkelovej v septembrových parlamentných voľbách dôrazne apeloval na tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, aby prepustil novinárov uväznených po vlaňajšom zmarenom pokuse o štátny prevrat v krajine. Súčasne mu poradil, aby sa vrátil na cestu demokracie, na ktorej sa už svojho času nachádzal. V Turecku je aktuálne väznených aj deväť nemeckých žurnalistov.Prieskumy verejnej mienky nedávajú momentálne SPD priveľa dôvodov na optimizmus, jej preferencie zaostávajú až o 16 percentných bodov za kresťanskými demokratmi. Aj preto by sa zjazd vo Vestfálskej hale v Dortmunde za účasti okolo 600 delegátov a rádovo tisícok hostí mal stať fórom na mobilizáciu rezerv strany a začiatkom jej stíhania rivalov zo strán Únie. Práve v tomto duchu hovoril dnes pred delegátmi bývalý spolkový kancelár Gerhard Schröder…Medzi ťažiskovými požiadavkami strany sú okrem iného daňové úľavy pre ľudí s menšími a stredne vysokými príjmami, ako aj vyššie daňové zaťaženie osôb so špičkovými zárobkami. To isté platí o presadení možnosti sobášov pre osoby rovnakého pohlavia či nového druhu podpory v nezamestnanosti, čo potvrdil v programovom vystúpení aj Martin Schulz.Tri mesiace pred septembrovými voľbami do Spolkového snemu (Bundestagu) by delegáti mali schváliť dnes v Dortmunde i volebný program strany s názvom "Je čas pre viac spravodlivosti".