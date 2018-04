Sedem poľských zubrov prevážajú do Španielska

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Varšava 16. apríla (TASR) - Bielovežský národný park vo východnom Poľsku v pondelok informoval, že sedem mladých samíc zubra prevážajú do Španielska, kde by mali prispieť k rozrastaniu tamojších stád zubrov.Riaditeľ národného parku Michal Krzysiak uviedol, že zubry vo veku od jedného do štyroch rokov naložili na nákladné autá a sú na ceste do dvoch chovných fariem severne od Madridu. Očakáva, že tam dorazia do polovice týždňa.Krzysiak povedal, že jedným z hlavných cieľov poľského národného parku je pomôcť vytvoriť nové stáda a zvýšiť ich počet s cieľom zachovať tento druh.Zubry žijúci vo voľnej prírode vyhynuli v Európe pred prvou svetovou vojnou. Nové zubry sú potomstvom 12 vybraných zvierat chovaných v zajatí.V Poľsku žije v súčasnosti približne 1900 zubrov vrátane 690 kusov v Bielovežskom národnom parku, dodáva AP.