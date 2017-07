Seehofer: Merkelová je jediná, ktorá drží pohromade slobodný svet

Horst Seehofer a Angela Merkelová, archívne foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Mníchov 24. júla (TASR) - Šéf nemeckej Kresťanskosociálnej únie (CSU) Horst Seehofer včera vyhlásil, že nemecká kancelárka Angela Merkelová je jedinou osobnosťou na medzinárodnej politickej scéne,Zaryto konzervatívna bavorská strana CSU je sesterskou stranou kresťanských demokratov (CDU), vedených Merkelovou. Seehofer sa takto vyjadril pri predstavovaní takzvaného Bavorského plánu CSU, a to pred blížiacimi sa septembrovými parlamentnými voľbami v Nemecku.Manifest Bavorský plán okrem iného požaduje stanovenie hornej hranice pre počet utečencov prijatých v Nemecku - túto politiku však Merkelová odmieta.Napriek tomu mal Seehofer iba slová chvály o diplomatických schopnostiach Merkelovej.povedal Seehofer a dodal, že Merkelová je kotvou stability.Cieľom Bavorského plánu - druhého, ktorý CSU vypracovala od roku 2013 - je načrtnúť všetky body, v ktorých sa táto strana nedokázala dohodnúť s CDU, a preto neboli zahrnuté do spoločného manifestu.povedal Seehofer. Avšak neadresoval Merkelovej žiadnu vyhrážku, že CSU nevstúpi do koalície s CDU, ak táto požiadavka nebude splnená.