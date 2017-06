Šéf ľudovcov: Česko sa mohlo zachovať ako SR a bol by od Bruselu pokoj

Pavel Bělobrádek Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Praha 24. júna (TASR) - Česká strana KDU-ČSL by chcela, aby vláda v Prahe prijala iný postoj k migračným kvótam, domnieva sa predseda tohto politického subjektu Pavel Bělobrádek. Česko sa podľa neho mohlo zachovať rovnako ako Slovensko a prijať ďalších desať ľudí, ktorých by určite zvládlo ustrážiť. Rozhodnutie vlády podľa šéfa ľudovcov tak zaradilo Českú republiku do balíka krajín ako Maďarsko či Poľsko, píše spravodajský server Novinky.cz.konštatoval v piatok Bělobrádek.dodal s tým, že jeho strane - ľudovcom - nezostáva nič iné, než rozhodnutie vlády rešpektovať.Česká vláda začiatkom tohto mesiaca oznámila, že už neprijme žiadneho migranta na základe kvót, vysvetľujú Novinky.cz. Európska komisia následne začala voči Česku, Poľsku a Maďarsku právne konanie.Česko sa zaviazalo prijať zhruba 2600 utečencov, ale nakoniec ich prijalo len 12. Slovensko síce kvôli kvótam podalo žalobu, nedávno však ponúklo nové miesta na rozdeľovanie migrantov v rámci Európskej únie, a právnemu konaniu zo strany Bruselu sa tak vyhlo.Českí ľudovci o kvótach diskutovali v piatok na celoštátnej konferencii. Na nej riešili aj bežnú agendu, ale i prezidentské voľby. Konkrétneho kandidáta však zverejnia najskôr až po rokovaní celoštátneho výboru, ktorý by sa mal konať o tri týždne, uzatvárajú Novinky.cz.