Šéf najvyššej ligy v JAR sľúbil dôsledné vyšetrovanie nepokojov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Durban 22. apríla (TASR) - Šéf najvyššej futbalovej ligy v Juhoafrickej republike (PSL) prisľúbil dôsledné vyšetrovanie nepokojov, ktoré sa odohrali počas a po sobotňajšom semifinále Nedbank Cup-u.Pri incidente sa zranilo 18 ľudí, pričom bezpečnostný pracovník Sabela Maziba skončil v nemocnici s viacerými poraneniami hlavy. Juhoafrická polícia už v nedeľu zatkla dvoch výtržníkov, ktorí boli údajne hlavnými aktérmi nepokojov. Stíhanie hrozí aj ďalším fanúšikom, ktorí sa zapojili do výtržností na štadióne v Durbane v zápase Kaizer Chiefs s Free State Stars (0:2).Šéf PSL Irvin Khoza v pondelok uviedol, že Mazibu už prepustili z nemocnice. Zároveň informoval, že klub Kaizer Chiefs, ktorého fanúšikovia sú zodpovední za nepokoje, čelí disciplinárnemu konaniu.Iniciátormi konfliktov boli priaznivci Kaizer Chiefs. Hráči oboch mužstiev odišli po záverečnom hvizde rozhodcu rýchlo do kabín, pretože na ihrisku sa dostali do konfrontácie fanúšikovia s bezpečnostnými zložkami. Výtržníci dokonca napadli aj ženu, ktorá dohliadala na bezpečnosť a jeden muž ju dvakrát kopol do hlavy. Informovala o tom agentúra AP.Hovorkyňa polície v Juhoafrickej polície vyhlásila, že nemajú informácie o prípadných obetiach.