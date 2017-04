Šéf parlamentu Rady Európy prišiel o právomoci kvôli Asadovi

Na archívnej snímke Pedro Agramunt s predsedom Štátnej dumy Vyacheslavom Volodinom (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 28. apríla (TASR) - Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (PZ RE) dnes oznámilo, že zbavilo výkonu právomocí svojho predsedu Pedra Agramunta. Dôvodom je jeho marcové stretnutie so sýrskym prezidentom Bašárom Asadom.Rozhodnutie prijal Výbor PZ RE, ktorý združuje predsedov politických skupín, predsedov výborov a 20 podpredsedov zhromaždenia, informovala dnes belgická televízia RTBF.Španielsky senátor Pedro Agramunt v marci tohto roku priletel do sýrskeho Damasku na palube lietadla, ktoré poskytla ruská vláda. Do Sýrie pricestoval na čele desaťčlennej poslaneckej delegácie PZ RE, hoci túto návštevu neodobrila Rada Európy.Agramunt, ktorý bol zvolený za predsedu PZ RE v januári 2016, zostane vo svojej funkcii až do konca svojho mandátu v decembri tohto roka. Sám nepodal demisiu a v súlade s rokovacím poriadkom tohto zhromaždenia nemôže byť donútený k rezignácii.Po pozbavení právomoci však nebude môcť vykonávať oficiálne návštevy, zúčastňovať sa na schôdzach PZ RE alebo poskytovať verejné vyhlásenia v mene tejto inštitúcie." uviedol pre médiá britský poslanec Roger Gale, jeden z podpredsedov PZ RE.Agramunt sa od utorka nezúčastňuje na prebiehajúcich zasadnutiach PZ RE v Štrasburgu. V pondelok (24.4) mu na úvod jarného plenárneho zasadnutia PZ RE viacero poslancov ostro vyčítalo jeho návštevu Damasku a stretnutie s Asadom.