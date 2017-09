Šéf ÚPN O. Krajňák možno nebude musieť skončiť vo funkcii skôr

Na archívnej snímke predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 13. septembra (TASR) - Šéf Ústavu pamäti národa (ÚPN) Ondrej Krajňák možno nebude musieť skončiť vo funkcii 15. októbra 2017, teda skôr, ako mu uplynie funkčné obdobie. Hoci kritizovaná koaličná novela s tým počíta, plénum má na stole aj zmenu, ktorá toto opatrenie vypúšťa. Pozmeňujúci návrh predložila poslankyňa Národnej rady SR Edita Pfundtner z Mosta-Híd. Opozícia ho víta.Pozmeňovák Krajňákovi ale nezaručuje zotrvanie vo funkcii do konca jeho obdobia. Závisieť to má aj od toho, ako šéf správnej rady bude plniť svoje zákonné povinnosti. Po novom by si mala šéfa voliť aj odvolávať správna rada sama. Správna rada má deväť členov, päť z nich volí parlament, dvoch vláda a dvoch prezident.Pfundtner vo svojom návrhu určuje, kedy je možné odvolať člena správnej rady - ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin, najmenej tri mesiace nevykonával svoju funkciu alebo ak boli zistené nedostatky pri výkone jeho funkcie či pri plnení jeho zákonných povinností.uviedla Pfundtner. Možnosť odvolať člena správnej rady by teda malo byť podmienené konštatovaním dozornej rady.Poslankyňa chce tiež upraviť pravidlá zasadnutí správnej rady, aby sa nestávalo, že ju predseda svojvoľne nezvolá. Správna rada by podľa pozmeňováku musela zasadať podľa potreby, ale minimálne raz za dva mesiace. Predseda by zasadnutie musel zvolať, ak by o to požiadala aspoň tretina členov správnej rady.píše sa v návrhu, kde Pfundtner tiež určuje, že takéto zasadnutie sa musí konať najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho zvolanie. Pozmeňovák tiež hovorí o povinnosti člena správnej rady konať nestranne a odborne. Zmeny majú podľa Pfundtner zefektívniť fungovanie správnej rady aj ÚPN.Svoj pozmeňovák má aj Erika Jurinová z OĽaNO. Opozícia chce zachovať súčasný stav vo fungovaní ÚPN. Koaličnú novelu považuje za účelovú, ktorej cieľom je zbaviť sa Krajňáka. Zároveň si myslí, že pôvodný návrh by ochromil ÚPN. Jurinová víta Pfundtnerovej pozmeňujúci návrh, ale samotnú právnu normu odmieta.Podľa pôvodného návrhu koalície by súčasný šéf ÚPN Ondrej Krajňák skončil v tejto funkcii 15. októbra 2017. Teda skôr, ako mu uplynie funkčné obdobie. Po novom má byť štatutárom ÚPN správna rada ako kolektívny orgán, nielen samotný jej predseda. Novela zároveň ruší výbor ústavu a orgánmi ÚPN zostanú dozorná rada a správna rada. Zavádza sa tiež nezlučiteľnosť funkcie člena orgánov ústavu, členov správnej rady a dozornej rady s pracovným pomerom alebo iným pracovnoprávnym vzťahom s ústavom. Podľa predkladateľov bude nový model riadenia efektívnejší a transparentný.