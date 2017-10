ŠEFČOVIČ: Solárne a vodné zdroje sú cestou pre Slovensko

Maroš Šefčovič Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. októbra (TASR) - Solárne zdroje sú v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (OZE) cestou do budúcnosti pre Slovensko. Uviedol to dnes na tlačovej konferencii v Bratislave podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič, ktorý je zodpovedný za Energetickú úniu. Budúcnosť má podľa neho aj vodná energia.povedal Šefčovič.Pripomenul, že do roku 2020 by sa malo v EÚ vyrábať 20 % energií z OZE, mali by sa znížiť emisie CO2 o 20 % a mala by sa dosiahnuť 20-% energetická efektívnosť. EÚ podľa jeho slov uvedené ciele napĺňa alebo je k nim veľmi blízko. A takisto sa to týka Slovenska, poznamenal eurokomisár.Šefčovič by ponechal na každej krajine, ako sa k cieľom prepracuje a na aký OZE sa bude spoliehať.dodal Šefčovič.