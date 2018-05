Šéfovať Národnému onkologickému ústavu chcú traja uchádzači

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. mája TASR) - Na post riaditeľa Národného onkologického ústavu (NOÚ) sa prihlásili traja uchádzači. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.NOÚ od začiatku mája dočasne vedie dovtedajší ekonomický riaditeľ Tomáš Alscher. Pre TASR potvrdil, že do výberového konania sa prihlásil. Rovnako tak urobil aj Jozef Dolinský, ktorý onkoústav viedol v minulosti. V súčasnosti je primárom oddelenia klinickej onkológie. Tretím prihláseným je podľa informácií TASR primár oddelenia klinickej onkológie – ambulantná chemoterapia Patrik Palacka.uviedla Eliášová.Doterajší šéf Jozef Valocký na poste skončil koncom apríla. Počas jeho pôsobenia sa v NOÚ búril personál, sťažoval sa na odlev odborníkov a dlhé čakacie lehoty na operácie. NOÚ potvrdil, že chýbajú sestry, poukázal však na to, že odídených lekárov adekvátne nahradil. Vedenie ústavu však odmietlo, že by v NOÚ boli pacienti ohrození na zdraví. Valocký z funkcie podľa jeho slov odišiel pre upokojenie situácie.Podľa ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej (nominantka Smeru-SD) je jedným z najdôležitejších krokov stabilizácia kľúčových zdravotníkov a zabezpečenie kvalitnej zdravotnej starostlivosti v NOÚ.