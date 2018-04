Šéfovia diplomacií G7 zaujali jednotný postoj voči Rusku

Kanadská ministerka zahraničných vecí Chrystia Freelandová (uprostred) pózuje so svojimi rezortnými partnermi skupiny G7 pri príležitosti zasadnutia ministrov zahraničných vecí skupiny G7 v Toronte 22. apríla 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Toronto 24. apríla (TASR) - Ministri zahraničných vecí krajín skupiny G7 v pondelok - počas zasadnutia v kanadskom Toronte - spoločne odsúdili kroky Ruska, ktoré podľa nich podkopávajú medzinárodné právo. Informovala o tom agentúra Reuters.Ministri sa v Toronte dohodli na vytvorení pracovnej skupiny, ktorá by mala preskúmaťRuska, napríklad v súvislosti s krokmi Moskvy na Ukrajine a v Sýrii.Novinárom to povedal šéf britskej diplomacie Boris Johnson. Účastníci torontskej schôdzky sa podľa neho zhodli na tom, že voči Rusku treba zaujať obozretný postoj.povedal Boris Johnson.Podľa hostiteľky schôdzky, šéfky kanadskej diplomacie Chrystie Freelandovej, vyjadrili ministri hlboké znepokojenie nadútokom nervovým plynom v Británii a nad pokusmi Ruska o destabilizáciu demokratických krajín prostredníctvom zasahovania do volieb.povedala Freelandová po ukončení rozhovorov v Toronte.Zdôraznila, že zoskupenie G7, združujúce ekonomicky najvyspelejšie štáty sveta, je v postoji voči Rusku jednotné.