Šéfredaktorom portálu Parlamentné listy sa stane Igor Matloň

Bratislava 27. mája (TASR) – Šéfredaktorom Parlamentných listov sa stane Igor Matloň. Do redakcie spravodajského portálu príde 1. júna. Portál o tom informoval na svojej stránke.Matloň do Parlamentných listov prestupuje z pozície zástupcu šéfredaktora ekonomického týždenníka Trend. Pred nástupom do funkcie uviedol, že na Parlamentných listoch si cení najmä to, že nevnímajú svet len v čierno-bielych farbách, ale ponúkajú čitateľom celé farebné spektrum názorov ľudí z politiky, ekonomiky a spoločenského diania.cituje portál svojho budúceho šéfredaktora.Matloň je v médiách od vysokoškolského štúdia. Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, Národohospodársku fakultu a medziodborové štúdium žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V minulosti pracoval aj pre Profit, Slovenský rozhlas, TASR, Plus 7 dní.Parlamentné listy pôsobia na slovenskom mediálnom trhu od roku 2015. Za webom je spoločnosť Our media, ktorá v susednej Českej republike prevádzkuje web Parlamentní listy.cz. Riaditeľkou portálu je Oľga Dúbravská, ktorá predtým pôsobila v TV Markíza a RTVS.Parlamentné listy sami seba charakterizujú ako spravodajsko-komunikačný portál, zameraný na politické, spoločenské a ekonomické dianie na Slovensku, ale aj v zahraničí. Od októbra 2016 je portál monitorovaný prostredníctvom AIM monitoru a v súčasnosti dosahuje priemernú mesačnú návštevnosť na úrovni 600.000 návštevníkov.