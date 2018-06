Semenyaová sa obrátila na CAS, nesúhlasí s novými pravidlami IAAF

Caster Semenyaová, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Londýn 19. júna (TASR) – Caster Semenyaová z Juhoafrickej republiky chce na Športovom arbitrážnom súde (CAS) bojovať proti novým pravidlám Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF). Tie zakazujú niektorým bežkyniam so zvýšenou hladinou testosterónu súťažiť na stredných tratiach.Semenyaová je ako dvojnásobná olympijská víťazka a trojnásobná majsterka sveta v behu na 800 metrov najznámejšia atlétka, ktorej sa týka nový zákaz.uviedla pre agentúru AP právnická kancelária, ktorá zastupuje Semenyaovú.IAAF svoje rozhodnutie odôvodnila tvrdením, že ženy s neprimerane vysokou hladinou testosterónu v krvi majú voči súperkám nespravodlivú výhodu. Obmedzenie by malo vstúpiť do platnosti 1. novembra 2018. Od tohto dátumu budú môcť na stredných tratiach (400 metrov - míľa) na všetkých medzinárodných podujatiach súťažiť len pretekárky, ktorých hladina testosterónu nepresiahne stanovenú hladinu. IAAF povolí dotknutým bežkyniam súťažiť len v prípade, že udržia hladinu testosterónu na povolenej úrovni šesť mesiacov a budú ju udržiavať aj v budúcnosti, napríklad užívaním antikoncepcie.Semenyaová má v súčasnej situácii dve možnosti: užívať denne lieky alebo presedlať na dlhšie trate. Jej prípadu sa bude CAS venovať v pondelok. Testosterón je prírodný hormón, ktorý podporuje rast svalovej hmoty. Muži podstupujú antidopingové kontroly, ktoré zisťujú jeho hladinu v tele.