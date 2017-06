Senica so skromnými cieľmi, Vrabec: V príprave zatiaľ štyri zápasy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Senica 19. júna (TASR) - S prípravou na novú sezónu futbalovej Fortuna ligy 2017/18 začal v pondelok aj FK Senica, ktorý v nasledujúcom ročníku povedie nový tréner Ivan Vrabec. Bývalý kouč Nitry, Dunajskej Lužnej či Trenčína podľa vlastných slov hodlá nadviazať na prácu realizačného tímu z minulej sezóny, v ktorej Záhoráci obsadili v tabuľke so ziskom 28 bodov deviate miesto.V mužstve sú na skúške viacerí noví adepti na fortunaligový dres a káder čakajú pomerne veľké zmeny.povedal päťdesiatštyriročný kouč, ktorý naposledy pôsobil ako asistent Miroslava Karhana v Spartaku Trnava.dodal.Príprava prebehne najmä v domácich podmienkach.uviedol Vrabec.povedal za hráčov obranca Michal Ranko.Seničania by mali odštartovať novú sezónu v sobotu 22. júla doma proti AS Trenčín. Záležať však bude aj na tom, či Trenčín postúpi do 2. predkola Európskej ligy UEFA.