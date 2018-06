Senior zrejme zabudol na vlečné lano a pri havárii lietadla zahynul

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Alexandra Moštková Foto: TASR/Alexandra Moštková

Kufstein/Viedeň 14. júna (TASR) - Vlečné lano sa zrejme stalo vo štvrtok osudným pre 76-ročného seniora, ktorý zahynul pri havárii vlečného lietadla v okolí letiska Kufstein-Langkampfen v rakúsko-nemeckom pohraničí.Muž predpoludním ťahal smerom do Kufsteinu vetroň, v ktorom sedeli otec s dcérkou. Po odpojení sa vracal na spomínané letisko, avšak asi 200 metrov južne od pristávacej plochy sa náhle zrútil so strojom na zem a prišiel na mieste o život.Informoval o tom rakúsky verejnoprávny rozhlas ORF.Vyšetrovatelia predpokladajú, že člen miestneho klubu letcov sa nezbavil vlečného lana, ktoré sa do čohosi zakliesnilo a spôsobilo neobvyklú tragickú nehodu.