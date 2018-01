Séria najväčších pokrových turnajov MASTERS pokračuje 15. vydaním

Už od zajtra sa v Banco Casino Masters hrá o výhru, ktorá zatajuje dych

Na prelome mesiacov štartuje rakúska pokrová tour

Návštevníci jedného z najväčších bratislavských kasín sa za uplynulý rok tešili niekoľkým zaujímavým pokrovým eventom, z ktorého si tí najlepší z najlepších odnášali závratné výhry. Okrem denných, bežných turnajov, odohrávajúcich sa na pôdesa aj minulý rok každý mesiac usporadúvali i najväčšie pravidelné slovenské turnaje nesúce názov0d15. pokračovanie nadväzuje na predchádzajúce série aj tento rok! Od začiatku fungovania kasína si to za pokrovými stolmi mohli našinci niekoľkokrát rozdať so zahraničnými hráčmi najmä počas zahraničných turnajov, ktoré kasíno organizovalo so zahraničnými partnermi. Inak tomu nebude ani na prelome januára a februára. Milovníci adrenalínu sa môžu tešiť naKartová hra poker sa aj na Slovensku stáva stále viac a viac populárnejšou. Spoľahnúť sa len na seba a svoje zmysly, analytické myslenie, či schopnosť neukázať akékoľvek pocity, alebo reakcie a zachovať si pokrovú tvár, ale i šťastena, sú tým správnym „vybavením“ úspešného pokrového hráča.sa môže pochváliť pravidelnou účasťou priaznivcov pokru rôznych vekových kategórií a národností. Za pokrové stoly si pravidelne zasadajú páni, ale aj zástupkyne nežnejšieho pohlavia. Jedine vsa však hrá o neuveriteľnýchktoré si tí najlepší z najlepších medzi sebou rozdelia a to už po 15. krát!štartuje uža bude pokračovať nasledujúcich šesť dní. Dňasa turnaj odohrá i na východnom Slovensku a to vŠtartovné pri tomto evente je rovných 165€ a výherca turnaja si okrem pocitu víťaza odnesie i minimálnePosledný turnaj ovládolktorý sa dostal do turnaja Masters iba za 24€ a to vďaka účasti a úspechu v pokrovom turnaji, na ktorom sa hralo o kvalifikáciu naVďaka šikovnosti premenil nižšie zápisné na postup do veľkého turnaja a svoju šancu na rozprávkovú päťcifernú výhru. Ďalšie informácie o turnaji nájdete: http://www.bancocasino.sk/poker/events/87/banco-casino-masters-100-000-in-january Len jeden týždeň po odohraní BC Masters sa bratislavské kasíno stane útočiskom našich západných susedov. Kasínom sa bude dominantne prelínať slovenčina s nemčinou, istotne však bude možné započuť i ďalšie cudzie jazyky.odštartuje tretie vydaniea vyvrcholí dňaPri zápisnom vo výške 220€ je garantované, že si finálový stôl medzi sebou prerozdelí krásnychĎalšie informácie o turnaji nájdete: http://www.bancocasino.sk/poker/events/242/third-edition-of-austrian-poker-tour-with-gtd-80-000-at-the-end-of-january