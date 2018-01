Šesť Sloveniek sa predstaví v hlavnej súťaži dvojhry Australian Open

Na archívnej snímke slovenská reprezentantka Anna Karolína Schmiedlová. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

ženy - dvojhra - kvalifikácia - finále:

Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) - Stefanie Vögelová (Švaj.) 6:3, 6:2,

Viktória KUŽMOVÁ (16-SR) - Maria Bouzková (ČR) 6:4, 7:5

Melbourne 14. januára (TASR) - Slovenské tenistky Anna Karolína Schmiedlová aj Viktória Kužmová sa prebojovali do hlavnej súťaže dvojhry na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open. Schmiedlová zdolala vo finále kvalifikácie Stefanie Vögelovú zo Švajčiarska 6:3, 6:2. Kužmová si ako šestnásta nasadená poradila s Češkou Mariou Bouzkovou 6:4, 7:5.Schmiedlová sa do hlavného turnajavrátila po minuloročnej absencii. Na Kužmovú čaká po US Open 2017 ďalšia účasť v hlavnej grandslamovej súťaži. V Austrálii si ju zahrá šesť Sloveniek, na základe rebríčkového postavenia sa predstavia Magdaléna Rybáriková, Dominika Cibulková, Jana Čepelová a Kristína Kučová.