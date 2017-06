Severná Kórea varovala USA, že bude naďalej budovať jadrový arzenál

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 29. júna (TASR) - Severokórejský veľvyslanec pri OSN varoval v stredu Spojené štáty i zvyšok sveta, že jeho krajina bude pokračovať v budovaní svojho jadrového arzenálu bez ohľadu na sankcie, tlak alebo hrozbu vojenského útoku.Veľvyslanec Kim In-rjong členom Bezpečnostnej rady OSN povedal, že viac než 50-ročná konfrontácia medzi KĽDR a USA sa dostala dosiaľ najbližšie k jadrovej vojne, keď americká armáda uskutočnila v apríli a máji tohto roku svoje vôbec najväčšie "agresívne" cvičenia s Južnou Kóreou.Spojené štáty odvtedy podľa Kima vyslali do vzdušného priestoru Južnej Kórey jadrové bombardéry B-1B, umiestnili v tejto krajine protiraketový systém THAAD, uvalili na Severnú Kóreu nové vlastné sankcie a presadili ďalšiu rezolúciu o sankciách OSN voči Pchjongjangu.Kim, ktorého vyjadrenia priniesla agentúra AP, zdôraznil, že žiadne z týchto opatrení nezastaví rozvoj severokórejskej nukleárnej výzbroje, ktorú označil za kľúčovú pre existenciu svojej krajiny. Súčasná vláda USA podľa neho vedie zastaranú "nepriateľskú politiku" voči KĽDR, pričom Spojené štáty modernizujú svoje jadrové zbrane, pokým iné krajiny nemajú dovolené "testovať alebo odpaľovať akýkoľvek predmet spojený so slovami jadrový alebo balistický".Severokórejský veľvyslanec vystúpil so zriedkavým vyhlásením v BR OSN na otvorenom zasadnutí týkajúcom sa plnenia rezolúcie z roku 2004 zameranej proti tomu, aby teroristi, extrémisti a iní "neštátni aktéri" získali jadrové, chemické alebo biologické zbrane. Kim In-rjong bojkotuje zasadnutia rady na tému sankcií voči KĽDR.Na stredajšom zasadnutí prečítali tiež vyhlásenie 51 krajín sveta, ktoré sa vyslovili proti šíreniu zbraní hromadného ničenia, odsúdili takéto aktivity "vo všetkých možných formách zo strany kohokoľvek" a prisľúbili vynaložiť všetko úsilie, aby mu zabránili.uvádza sa v stanovisku.Námestníčka generálneho tajomníka OSN pre otázky odzbrojenia Izumi Nakamicuová Bezpečnostnú radu varovala, že pokrok vo vede a technológiách v čoraz viac vzájomne prepojenom svete sťažuje snahy zabrániť "katastrofálnemu scenáru" použitia zbraní hromadného ničenia teroristami. Podľa jej slov síce globalizácia prináša nové príležitosti pre hospodársky rast a rozvoj, uľahčuje však tiež rýchly presun materiálu a najnovších vedecko-technických objavov, ako aj ľudí s odbornými znalosťami.uviedla Nakamicuová.dodala s poukázaním na využívanie dronov, 3D tlačiarní či nákup zariadenia a materiálu dvojakého použitia prostredníctvom tzv. temného webu (dark web).