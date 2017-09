Sevilla podnikne právne kroky voči Atleticu Madrid a jeho útočníkovi

Na archívnej snímke Vitolo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 12. septembra (TASR) - Španielsky futbalový klub FC Sevilla podnikne právne kroky proti Atleticu Madrid, Las Palmas a útočníkovi Victorovi "Vitolovi" Machinovi Perezovi.Podľa informácie agentúry AP Vitolo v lete podpísal zmluvu s Atleticom, hoci to má od FIFA zastavené prestupy. Následne sa do januára 2018 presunul na hosťovanie do Las Palmas. Sevilla v oficiálnom komuniké uviedla, že Vitolo ešte predtým súhlasil s predĺžením zmluvu v starom pôsobisku, v ktorom od roku 2013 odohral 115 zápasov a strelil 18 gólov. Jednostranné vypovedanie kontraktu hráčom je tak neplatné. Sevilla argumentuje aj právnou analýzou.Vitolo vyhral s FC Sevilla trikrát Európsku ligu UEFA. Od roku 2015 odohral za španielsku reprezentáciu 11 zápasov, v ktorých strelil 4 góly.