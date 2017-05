Shakira

BRATISLAVA 13. mája (WebNoviny.sk) - Kolumbijská speváčka Shakira zverejnila videoklip k piesni Me Enamoré. Štyridsaťročná interpretka si v novinke užíva spoločné chvíle s partnerom, španielskym futbalistom Gerardom Piquém.Pár má spolu dvoch synov. Skladba Me Enamoré sa bude nachádzať na albume El Dorado, ktorý vyjde 26. mája a bude obsahovať celkovo 13 piesní. Z nich speváčka predtým predstavila aj singel Chantaje (feat. Maluma)., celým menom Shakira Isabel Mebarak Ripoll, odštartovala kariéru v roku 1991 nahrávkou Magia, ktorú však, takisto ako aj druhý počin Peligro (1993), pre komerčný neúspech v súčasnosti považujú iba za promoalbum. Jej oficiálnym debutom sa tak stal až album Pies Descalzos (1996), po ktorom nasledovali postupne štúdiovky Dónde Están los Ladrones? (1998), Laundry Service (2001), Fijación Oral Vol. 1 (2005), Oral Fixation Vol. 2 (2005), She Wolf (2009), Sale el Sol (2010) a Shakira (2014). Na konte má aj niekoľko živých nahrávok a hity ako Whenever, Wherever, Underneath Your Clothes alebo Waka Waka (This Time for Africa) (feat. Freshlyground).Informácie pochádzajú z webstránky www.billboard.com a archívu agentúry SITA.Viac k témam: hudba