SHUTDOWN SKONČIL: Trump podpísal zákon o obnovení financovania úradov

Príslušný zákon schválili v pondelok Senát i Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu po predchádzajúcej dohode špičiek republikánov a demokratov. V Senáte zákon podporilo 81 senátorov, 18 bolo proti. V Snemovni reprezentantov bol tento pomer 266:159 v prospech zákona. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 23. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump podpísal v pondelok zákon o zabezpečení krátkodobého financovania federálnych inštitúcií do 8. februára, ktorý krátko predtým schválili obe komory Kongresu. Oznámil to Biely dom, uviedla agentúra DPA.Po 69 hodinách sa tak skončil takzvaný shutdown, počas ktorého bola ochromená činnosť mnohých vládnych inštitúcií v USA a doma muselo zostať okolo 850.000 vládnych zamestnancov.Počas shutdownu sa financovali len federálne inštitúcie zaisťujúce činnosti nevyhnutné pre základný chod krajiny, ako napríklad armáda, pošta, systém riadenia letovej prevádzky, Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI), colná správa či ochrana hraníc. V priebehu víkendu museli v dôsledku shutdownu zatvoriť napríklad aj newyorskú Sochu slobody a múzeum prisťahovalectva na ostrove Ellis Island.Príslušný zákon schválili v pondelok Senát i Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu po predchádzajúcej dohode špičiek republikánov a demokratov. V Senáte zákon podporilo 81 senátorov, 18 bolo proti. V Snemovni reprezentantov bol tento pomer 266:159 v prospech zákona.Schválenie dočasného financovania federálnych úradov viazlo na sporoch okolo imigrácie a ochrany hraníc. Demokrati požadovali ústupky v imigračnej reforme, konkrétne zaistenie právnej ochrany pre státisíce mladých prisťahovalcov prezývaných dreamers (rojkovia), ktorí sa dostali do USA nelegálne ešte ako deti. Republikáni zasa vyhlásili, že o tejto otázke nebudú rokovať, pokým demokrati neumožnia schválenie dočasného financovania.Republikáni demokratom sľúbili, že program DACA (Deferred Action for Children Arrivals) prijatý za éry Trumpovho predchodcu Baracka Obamu a chrániaci mladých prisťahovalcov bude platiť do marca. Počas februára sa bude podľa vodcu republikánskej senátnej väčšiny Mitcha McConnella viesťo prisťahovaleckej politike.sľúbil jeho demokratický náprotivok Chuck Schumer.Okrem toho sa o šesť rokov predĺži federálny program CHIP (Children's Health Insurance Program) zabezpečujúci poskytovanie zdravotnej starostlivosti deťom zo sociálne znevýhodnených rodín.Rokovať sa má aj o ďalších sporných bodoch. Republikáni tlačia na dodatočné vojenské výdavky, demokrati na zvýšenie pomoci pre Portoriko spustošené hurikánom Maria. Trump zasa žiada peniaze na financovanie múra na hraniciach s Mexikom a ukončenie programu tzv. vízovej lotérie, v rámci ktorej Spojené štáty udeľujú prisťahovalecké víza známe ako zelené karty.Zo zapríčinenia shutdownu Trump opakovane obvinil demokratov, hoci pôvodný návrh rozpočtu na financovanie federálnych inštitúcií odmietlo aj niekoľko republikánov.