SIBAF Award nastavuje poisťovniam zrkadlo

Výsledky ankety SIBAF Award 2017:

MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko) 91,38 Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. 89,95 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 88,72

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. 91,15 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 87,25 Generali Poisťovňa, a. s. 84,99

Bratislava 13. októbra (OTS) - Počas odborného podujatia SIBAF Fórum 2017 v bratislavskej Refinery Gallery boli už po desiaty raz ocenené najlepšie poisťovne v kategórii poistenia priemyselných a podnikateľských rizík a kategórii najlepšia poisťovňa v havarijnom poistení vozidiel. Anketu SIBAF Award® Najlepšia poisťovňa vyhlasuje Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP). Zapája sa do nej široká odborná verejnosť z oblasti sprostredkovania poistenia.Výsledky ankety sú reprezentatívnymi ukazovateľmi kvality poistných služieb na Slovensku.Hlavným poslaním ankety je rozvoj a skvalitňovanie slovenského poistného trhu. Ako uviedla, prezidentka SASP: „Poisťovne boli hodnotené na základe prísnych kritérií v dvoch kategóriách - najlepšia poisťovňa priemyslu a podnikateľov a najlepšia poisťovňa vozidiel. Ako sa vyjadrili víťazi, ocenenie je pre nich vzácne, pretože ide o ocenenie pre profesionálov od profesionálov. Je výsledkom 190 hlasov zo 69 spoločností. Podmienkou zaradenia do ankety je aspoň 30 hlasovacích lístkov od 15 spoločností. Hlasujúce subjekty museli byť na trhu minimálne 2 roky a hodnotili minimálne 4 poisťovne, čo je nespochybniteľná garancia výsledkov ankety.Najlepšou poisťovňou v oblasti poistenia priemyselných a podnikateľských rizík sa tento rok stala MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko). Na druhom mieste sa umiestnila Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. a tretie miesto získala Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu. V druhej kategórii, najlepšia poisťovňa v havarijnom poistení vozidiel, zvíťazila Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Na druhom mieste sa umiestnila Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu a na treťom Generali poisťovňa, a.s.Ako sa pri preberaní ocenenia vyjadrili víťazi oboch kategórií, ocenenie je zaväzujúce, pretože je od odborníkov, ktorí pracujú pri príprave ponúk, správe poistenia, pri likvidácii poistných udalostí a majú skúsenosti so všetkým, čo sa poistenia týka. Odráža kvalitu služieb, ktorú poisťovne poskytujú. Pre poisťovne je veľkou motiváciou, aby si vysokú úroveň udržali a pretavili ju do ceny akou je SIBAF Award. Z takejto pozitívnej motivácie nakoniec profitujú najmä spokojní klienti, pretože vedia, že na Slovensku pôsobia kvalitné poisťovne.