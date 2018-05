Šiesty súper: Slovenskí hokejisti chcú zopakovať prekvapenie zo ZOH

Na archívnej snímke slovenskí hokejisti, zľava Martin Bakoš, Andrej Sekera, Dominik Graňák a Ladislav Nagy. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Slovensko: Čiliak/Rybár – Čajkovský, Sekera, Graňák, Ďaloga, Jaroš, Fehérváry, Grman, Jánošík – Nagy, Krištof, Jurčo – Haščák, Hovorka, Bakoš – Bondra, Buc, Svitana – Cingel, Marcinko, Kudrna



Rusko: Košečkin/Šestorkin – Gavrikov, Kiselevič, Zajcev, Nesterov, Jakovlev, Bereglazov, Trjamkin – Kaprizov, Dacjuk, Gusev – Bučnevič, Anisimov, Grigorenko – Dadonov, Andronov, Mamin – Kablukov, Michejev, Šalunov – Barabanov

Kodaň 13. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti by chceli v pondelok o 16.15 h zopakovať prekvapenie zo zimnej olympiády v Pjongčangu, kde zaskočili neskorších zlatých medailistov. V predposlednom súboji A-skupiny na majstrovstvách sveta v Kodani proti Rusku im pôjde o veľa, keďže favoritovi potrebujú zobrať body, aby si zvýšili šancu na postup do vytúženého štvrťfinále.Vo februári to bol posledný vzájomný súboj týchto dvoch krajín, no zborná nastúpila ešte pod vlajkou(OŠR). Tí viedli už po piatich minútach 2:0, Slováci však dokázali do prvej prestávky vyrovnať a v 49. minúte rozhodli v presilovke. Pri víťazstve na ZOH bol aj Martin Bakoš.povedal Bakoš, podľa ktorého však už nebude také ľahké prekvapiť.Na ZOH sa mu proti zbornej darilo, strelil gól a pridal aj asistenciu. V príprave mal dobrú formu, keď nazbieral sedem bodov, no na prebiehajúcom šampionáte zatiaľ bodovo mlčí.zažartoval.zaželal si.O tom, že dokážu hrať vyrovnanú partiu s každým súperom, presvedčili Slováci už v sobotňajšom zápase s obhajcami trofeje zo Švédska (3:4 pp). Dokázali zmazať dvojgólové manko a v závere boli aktívnejší a bližšie k víťaznému gólu.pokračoval krídelník druhej formácie.Rusi odštartovali turnaj impozantne, keď v prvých troch dueloch mali skóre 20:0. V ďalšom však prehrali s Českom 3:4 po predĺžení a v sobotu zdolali Švajčiarov tesne 4:3.predstavil najbližšieho súpera asistent trénera Vladimír Országh.Najproduktívnejším hráčom Rusov na MS je s ôsmimi bodmi veterán Pavel Dacjuk (2+6), za ním nasleduje Kirill Kaprizov, ktorý strelil v piatich dueloch rovnaký počet gólov a pridal aj dve asistencie. Šesť bodov nazbierala štvorica - Arťom Anisimov, Michail Grigorenko, Jevgenij Dadonov a Alexander Barabanov. Brankárske povinnosti si striedajú Igor Šestorkin a Vasilij Košečkin.povedal obranca Dominik Graňák.Slováci majú s Rusmi negatívnu bilanciu, dokopy sa stretli v 37 dueloch, z ktorých vyhrali desať, päť remizovali a v 22 ťahali za kratší koniec so skóre 91:118. V týchto štatistikách však nie je zahrnutý posledný vzájomný duel zo ZOH, keďže Rusko tam vystupovalo pod hlavičkou OŠR.Predchádzajúce stretnutia Slováci prehrali 2:3 po predĺžení v rámci prípravného turnaja MECA Hockey Games 2017 v nórskom Hamare a 2:4 na Nemeckom pohári v Augsburgu. Na svetovom šampionáte sa krajiny naposledy stretli vlani v Kolíne nad Rýnom, kde zborná jasne dominovala a triumfovala vysoko 6:0.