Sigmar Gabriel navrhol Zaorálkovi riešiť migrantov a nie kvóty

Šéf nemeckej diplomacie Sigmar Gabriel, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 24. júna (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel dnes v Prahe po rokovaniach s českým kolegom Lubomírom Zaorálkom uviedol, že Nemecko a ČR majú síce ďalej na prerozdeľovanie utečencov rozdielny pohľad, ale už lepšie pochopil zdržanlivosť Prahy k záväzným kvótam. Európska únia by podľa neho mala radšej riešiť zníženie vlny prichádzajúcich migrantov a nie spory okolo kvót.Informoval o tom český spravodajský server Novinky.cz.Gabriel povedal, že táto návšteva bola pre neho dôležitá, aby získal lepšie pochopenie a obraz o českom postoji. Zásadnou je podľa neho otázka, čo by mala EÚ spraviť, aby sa podarilo efektívne zastaviť migrantov prichádzajúcich z Afriky do Európy.Zaorálek zdôraznil, že postoj českej republiky sa v otázke kvót nemení a jeho krajina nie je na prijímanie migrantov stále pripravená.Česko sa zaviazalo prijať zhruba 2600 utečencov, ale nakoniec ich prijalo len 12. Česká vláda začiatkom tohto mesiaca oznámila, že už neprijme žiadneho migranta na základe kvót. Európska komisia následne začala voči Česku, Poľsku a Maďarsku právne konanie.Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa v tomto spore postavil na stranu nemeckej kancelárky Angely Merkelovej. Kancelárka uviedla, že odmietaním tohto programu zrádza menovaná trojica štátov európske hodnoty, uviedla agentúra AP.