Signály z OPEC a Ruska znížili ceny ropy

New York 26. mája (TASR) - Ceny ropy klesli na záver piatkového obchodovania (25.5.) o viac než 2 USD, pričom cena Brentu uzatvorila pod úrovňou 76,50 USD za barel (159 litrov). Vývoj v závere týždňa spôsobil, že pokles zaznamenala ropa aj za celý týždeň a v prípade americkej WTI bol týždenný pokles najvýraznejší za takmer štyri mesiace. Dôvodom sú signály zo strany Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a Ruska, že svetoví producenti by mohli obmedziť rozsah škrtov v objeme ťažby, na ktorom sa dohodli ešte koncom roka 2016 s platnosťou od začiatku roka 2017.Ruský minister energetiky Alexander Novak v piatok uviedol, že OPEC a štáty mimo organizácie, ktoré sa podieľajú na programe obmedzovania ťažby, sa na júnovej schôdzke vo Viedni pravdepodobne dohodnú na postupnom zmierňovaní tohto programu.uviedol Novak.Agentúra Reuters s odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou ešte skôr uviedla, že ministri z Ruska, Saudskej Arábie a zo Spojených arabských emirátov diskutovali o prípadnom zvýšení ťažby zhruba o 1 milión barelov denne. Producenti tak reagovali na rozhodnutie USA odstúpiť od jadrovej dohody s Iránom a zaviesť voči tejto krajine opätovné sankcie. To by sa dotklo aj vývozu ropy z Iránu. Práve obavy zo sankcií vytlačili cenu Brentu v minulých dňoch nad 80 USD za barel, najnovšie vyjadrenia Saudskej Arábie a Ruska však ceny ropy v jeho závere zrazili o 3 až 4 %.povedal v piatok v reakcii na vývoj na trhoch Matt Smith zo spoločnosti ClipperData.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli klesla na záver piatkového obchodovania o 2,35 USD (3 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 76,44 USD (65,47 eura) za barel. Za celý týždeň zaznamenala pokles o 2,7 %, najväčší od začiatku apríla.Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s júlovým kontraktom, klesla na záver piatkového obchodovania o 2,83 USD (4 %) a obchodovanie ukončila na úrovni 67,88 USD za barel. Za celý týždeň klesla cena WTI o 4,9 %, čo predstavuje najvýraznejší týždenný pokles od začiatku februára.(1 EUR = 1,1675 USD)