SINN: Za ekonomické problémy USA môže Wall Street, nie Nemecko

Bratislava 28. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump má pravdu v tom, že spoločná mena euro je podhodnotená, no nemôže za to Nemecko, ale samotné USA. V rozhovore pre TASR to povedal nemecký ekonóm a bývalý prezident Inštitútu pre ekonomický výskum IFO Hans Werner Sinn. Reagoval tak na Trumpove slová, že Nemecko sa vďaka podhodnotenému euru obohacuje na úkor USA. Podľa Sinna sú v pozadí slabšieho eura dva dôvody. Prvým je menová politika nulových úrokov Európskej centrálnej banky.“ zdôraznil Sinn s tým, že prebytok obchodnej bilancie vzniká v dôsledku dopytu po kvalitných nemeckých výrobkoch.Prebytok nemeckého obchodu dosiahol predvlani 8,6 % hrubého domáceho produktu (HDP), vlani klesol na 8,3 % a v roku 2018 bude smerovať k 8 %. Kritika nemeckej obchodnej politiky však prichádza aj z juhu Európy. Grécko, Taliansko alebo Španielsko sa obávajú, že ich táto obchodná nerovnováha môže zruinovať.“ dodal Sinn.