SIS v minulom roku monitorovala aj hybridné hrozby

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 25. júna (TASR) - Slovenská informačná služba (SIS) sa aj v minulom roku v kontexte takzvaných hybridných hrozieb primárne zameriavala na plnenie úloh, ktoré jej vyplývajú zo zákona o činnosti SIS a z jej strategického zamerania.V roku 2016 SIS monitorovala a analyzovala bezpečnostné prostredie - situácia v konfliktových zónach či krízových regiónoch a jednotlivé bezpečnostné hrozby, a to napríklad špionáž, terorizmus, extrémizmus, kyberútoky, organizovaný zločin, ohrozenie energetickej a surovinovej bezpečnosti a podobne. A to s cieľom identifikovať a čo najpresnejšie vyhodnotiť najzávažnejšie bezpečnostné hrozby pre SR. Vyplýva to z odtajnenej verzie slovenskej tajnej služby, ktorá je od začiatku tohto týždňa zverejnená na webe SIS.Internet a predovšetkým sociálne siete a rôzne nové komunikačné kanály poskytujú užívateľom vysokú mieru anonymity a beztrestnosti, čo zvyšuje riziko ich zneužitia na účely propagácie terorizmu a extrémizmu, či na prípadné ovplyvňovanie zo strany cudzích štátov. Všetky tieto rizikové aktivity preto boli v hodnotenom období predmetom záujmu SIS. Uvádza sa mimo iného v tejto kapitole odtajnenej správy slovenskej tajnej služby.