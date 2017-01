Škodu na snehom zničenej škole v Ubli vyčíslili na takmer 65.000 eur

Na snímke pod váhou snehu sa v obci Ubľa v Sninskom okrese prelomila na jednom z pavilónov miestnej školy strecha. Ubľa, 14. januára 2017. Foto: TASR - KR HaZZ v Prešove Foto: TASR - KR HaZZ v Prešove

Ubľa 16. januára (TASR) – Predbežná škoda na budove základnej školy v obci Ubľa v Sninskom okrese, kde sa v piatok (13.1.) pod váhou snehu prelomila na jednom z pavilónov objektu strecha, je takmer 65.000 eur s DPH. TASR o tom dnes informovala starostka obce Nadežda Sirková. Majetok je podľa jej slov poistený. V prípade potreby by v rámci havarijného stavu chcela požiadať aj o dotáciu z ministerstva školstva.Pri vyčísľovaní predbežnej sumy škôd vychádzali z projektovej dokumentácie. Ako tvrdí Sirková, budú musieť urobiť novú strechu, zabezpečiť betónový veniec, rovnako fasádu, ktorá je zničená na niektorých miestach. Do tried a chodby podľa jej slov zatiaľ nezateká.Dnes v škole vyhlásili riaditeľské voľno. Podľa slov starostky učitelia od rána prenášali lavice, výpočtovú techniku a učebné pomôcky do tried v ostatných pavilónoch. "" doplnila.Budovu plne organizovanej školy z roku 1960 kompletne zrekonštruovali pred piatimi rokmi. V súčasnosti ju navštevuje 75 žiakov aj z ďalších siedmich obcí, keďže Ubľa je spádovou samosprávou.