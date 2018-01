Školy v Starom Meste dopadli v testovaní piatakov opäť najlepšie

Testovanie piatakov, ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 20. januára (TASR) – Základné školy, ktoré pôsobia na území bratislavského Starého Mesta, dosiahli v celoslovenskom testovaní žiakov opäť najlepšie výsledky. Vyplýva to z údajov Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, tentoraz v súvislosti s testovaním piatakov.uviedol Milan Stanislav zo staromestského miestneho úradu.Výsledky staromestských žiakov hodnotí ústav ako významne lepší ako celoslovenský priemer. Platí to ako pre matematiku, tak i slovenský jazyk a literatúru. Kým totiž priemerná úspešnosť v teste z matematiky bola na úrovni 64,7 percenta, v Starom Meste sa priemerný výsledok zastavil na čísle 79,1 percenta.doplnil Stanislav. O 13,7 percenta zasa staromestskí piataci prekonali so ziskom 76,5 percenta aj celoslovenský priemer 62,8 percenta v teste zo slovenského jazyka a literatúry.Pozitívne to hodnotí aj starosta Starého Mesta Radoslav Števčík. Ten sa v prvom rade poďakoval najmä učiteľom staromestských škôl za ichpodiel na kvalite vzdelávania v mestskej časti.skonštatoval Števčík. Pripomenul, že miestni poslanci schválili v rozpočte na tento rok zvýšenie výdavkov na vzdelávanie o milión eur.zdôraznil Števčík.Mestská časť Staré Mesto je zriaďovateľom siedmich základných škôl.