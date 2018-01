Škriniar: Poistné zmluvy budú napokon pre klientov nevýhodnejšie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 12. januára (TASR) - Poistné zmluvy budú v konečnom dôsledku pre klientov v porovnaní s dnešnými nevýhodnejšie. Poisťovne sa môžu zachovať ako výrobcovia potravín. Pri snahe udržať cenu tovaru výrobcovia potravín ponúkajú menšiu gramáž. Myslí si to Pavel Škriniar, finančný analytik z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Reagoval tým na novú daň z poistenia, ktorá podľa rezortu financií nahradí už existujúci poistný odvod. Podľa analytika pri poistení to môže byť nižšia poistná ochrana v podobe nižšej poistnej sumy alebo širších poistných výluk.zdôrazňuje Škriniar.Okrem toho, že nová daň nahradí existujúci poistný odvod si podľa ministerstva financií môžu klienti vybrať poisťovňu, ktorá im ponúkne najlepšie podmienky a ktorá nepremietne daň do zvýšenia cien. Klienti poisťovní sa teda nemusia obávať zvyšovania cien poistného.