Škriniarov Inter iba remizoval s AS Rím, Neapol zdolal Atalantu

21. kolo:



Atalanta Bergamo - SSC Neapol 0:1 (0:0)

Gól: 65. Mertens

/Marek Hamšík (Neapol) hral od 74. min/



FC Bologna - Benevento Calcio 3:0 (1:0)

Góly: 35. Destro, 75. De Maio, 88. Džemaili



Lazio Rím - Chievo Verona 5:1 (2:1)

Góly: 32. a 68. Milinkovič-Savič, 23. Alberto, 83. Bastos, 86. Nani - 25. Pucciarelli



Sampdoria Janov - ACF Fiorentina 3:1 (1:0)

Góly: 30., 60. a 68. Quagliarella - 80. Sanchez



Sassuolo Calcio - FC Turín 1:1 (0:1)

Góly: 54. Berardi - 26. Obi



Udinese Calcio - Spal 2013 1:1 (1:0)

Góly: 11. Samir - 49. Floccari

/Filip Vaško (Udinese) bol na lavičke náhradníkov/



Hellas Verona - FC Crotone 0:3 (0:1)

Góly: 3. Barberis, 54. Stoian, 67. Ricci. ČK: 61. Zuculini (Hellas)



Cagliari Calcio - AC Miláno 1:2 (1:2)

Góly: 8. Barella - 36. a 42. Kessie (prvý z 11 m). ČK: 88. Barella po 2. ŽK - 80. Rodriguez po 2. ŽK



Inter Miláno - AS Rím 1:1 (0:1)

Góly: 86. Vecino - 31. El Shaarawy

/za domácich Škriniar celý zápas/

Rím 22. januára (TASR) - Futbalisti SSC Neapol zvíťazili v nedeľňajšom zápase 21. kola talianskej Serie A na ihrisku Atalanty 1:0. O jediný gól sa postaral v 65. minúte Dries Mertens. Slovenský reprezentant Marek Hamšík naskočil do stretnutia v 74. minúte.Inter Miláno remizoval pred vlastnými fanúšikmi s AS Rím 1:1 a sériu bez víťazstva natiahol už na šesť zápasov.Slovenský reprezentant Milan Škriniar odohral v domácom drese celý duel. Interu patrí štvrtá priečka v tabuľke a na vedúci Neapol stráca už 11 bodov. AS Rím má o tri body menej a je piaty.