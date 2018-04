Škripek: Riešenie pre Sýriu môže dať obrana Demokratickej samosprávy

Na archívnej snímke slovenský europoslanec Branislav Škripek. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. apríla (TASR) – Pre Sýriu, niekoľkoročným vojenským konfliktom zmietanú krajinu, neexistuje jednoduché riešenie. A to platí aj v prípade útokov západných spojencov na vojenské ciele v Sýrii, ako odpoveď na chemické útoky voči civilnému obyvateľstvu. Uviedol to poslanec Európskeho parlamentu (EP) Branislav Škripek.Skonštatoval, že v súčasnej komplikovanej situácii nemá žiadna strana jasnú víziu vyriešenia konfliktu. Poukázal zároveň na to, že na severe Sýrie sa odohráva ďalšia dráma.pripomenul Škripek iniciatívu kresťanov zo severu Sýrie, ktorí takto nazvali návrh mierového spolunažívania jednotlivých komunít žijúcich v regióne.priblížil. Upozornil zároveň, že demokratické snahy by sa mali zasadiť o obranu tohto modelu, ktorý je podľa Škripeka postupne likvidovaný Tureckom s tichou podporou Ruska.mieni europoslanec.Spojené štáty a ich spojenci - Británia a Francúzsko - podnikli v sobotu nadránomútoky na ciele v Sýrii, ktoré sú spojené s tamojším programom chemických zbraní. Útoky boli podľa oficiálnych zdrojov zúčastnených krajín zamerané nasýrskeho programu chemických zbraní a na