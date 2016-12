Spevák skupiny Coldplay Chris Martin vystupuje počas polčasu 50. finále amerického futbalu NFL medzi Denverom Nroncos a Carolinou Panthers, ktoré sa pod tradičným názvom Super Bowl hralo v nedeľu 7. februára 2016 v kalifornskej Santa Clare. Foto: TASR/AP Spevák skupiny Coldplay Chris Martin vystupuje počas polčasu 50. finále amerického futbalu NFL medzi Denverom Nroncos a Carolinou Panthers, ktoré sa pod tradičným názvom Super Bowl hralo v nedeľu 7. februára 2016 v kalifornskej Santa Clare. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. decembra (TASR) – Skupina Coldplay je najstreamovanejšou kapelou sveta. Vyplýva to zo štatistík služby Spotify. Pesničky londýnskej štvorice patria dlhodobo k najžiadanejším nahrávkam. Počet prehraní poslednej platne A Head Full Of Dreams na Spotify presiahol jednu miliardu, celkovo Coldplay v rámci platformy prekonali hranicu päť miliárd počúvnutí. K ich najúspešnejším pesničkám patria single z aktuálneho albumu – Adventure Of A Lifetime s 322 miliónmi a Hymn For The Weekend s 289 miliónmi streamov na Spotify.Minulý týždeň skupina na Spotify zverejnila exkluzívny materiál. Koncertný záznam Live From Spotify London obsahuje akustické verzie Everglow, Yellow, Christmas Lights, Adventure Of A Lifetime a Viva La Vida. Na YouTube navyše Coldplay publikovali nový videoklip. Natočili ho k singlovej verzii skladby Everglow.Anglická rocková formácia Coldplay vznikla v Londýne v roku 1998. Na svojom konte majú do dnešných dní sedem štúdiových albumov a všetky sa dostali až na prvé miesto albumových rebríčkov. V júli 2000 vydali debutový Parachutes, v auguste 2002 druhý A Rush Of Blood To The Head a v júni 2005 tretí s názvom X & Y. Predaj u každého z nich prevýšil náklad desať miliónov kópií. V júni 2008 vyšiel ich štvrtý album Viva la Vida or Death and All His Friends. Ten sa dostal na prvé miesta albumových hitparád v 36 krajinách sveta, len v prvý deň vydania sa v Spojených štátoch predalo viac ako 315-tisíc kópií, v Anglicku 125-tisíc kópií. Piaty album Mylo Xyloto je z októbra 2011, šiesty Ghost Stories vydali v máji 2014, najnovší siedmy A Head Full Of Dreams vyšiel v decembri 2015. K diskografii patria aj štyri live a tri kompilačné albumy. V anglickej singlovej TOP 40 hitparáde majú zatiaľ dvadsaťdva piesní, v americkej trinásť. Najúspešnejšími sú Viva la Vida a Paradise, ktoré sa dostali na prvé miesto.TASR informovala Renáta Tomášová, marketingová a promo manažérka spoločnosti Warner Music Czech Republic.