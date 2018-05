Na snímke vľavo líder kapely Igor Timko spolu s členom Vilom Gutrayom. Foto: TASR/Bohdan Kopčák Foto: TASR/Bohdan Kopčák

Bratislava 9. mája (TASR) – Známa skupina No Name dostala Cenu mesta Košice za prínos k popularizácii mesta. Mestské zastupiteľstvo ocenilo kapelu za významné úspechy na hudobnej scéne a prínos k popularizácii mesta na Slovensku i v zahraničí. Šestica Košičanov odolala mnohým ponukám presťahovať sa a zostáva verná svojmu mestu. Timkovci podporujú aj mnohé charitatívne projekty a akcie, ako aktívni bežci sa zúčastňujú na Medzinárodnom maratóne mieru. Sú príkladom pre mladých Košičanov, že sa v tomto východoslovenskom meste oplatí zostať, tvoriť aj presadiť sa. Za tento prístup si vyslúžili najnovšie ocenenie.uviedol pre médiá líder Igor Timko.On má zásluhu na formovaní osobitého štýlu skupiny. Spolupracuje aj so Staromestským divadlom pri inscenácii Petra Raševa Sanatórium a tiež so Štátnym divadlom v Košiciach. Aktuálne kapela No Name spolupracuje aj na projekte Rómeo a Júlia na scéne Jorik.doplnil.No Name sa prvýkrát stretli 26. augusta 1996 v Košiciach. Zakladajúcimi členmi boli Viliam Gutray a traja bratia Timkovci - Igor, Roman a Ivan, ktorých časom doplnili na súčasnú šesticu Dušan Timko a Zoltán Sallai. Ako mladá študentská kapela nadšencov s víziou hudobnej budúcnosti sa s piesňou Môj kamoš prihlásila do autorskej súťaže Rádia Regina Košický zlatý poklad 1996, ktorú vyhrala. Kapelu ako zástupcu Slovenskej republiky nominovali na medzinárodnú súťaž o Bratislavskú lýru 1997, kde sa stala priamym finalistom. Skutočný prielom v kariére prišiel v roku 2000 s albumom Počkám si na zázrak. No Name už vyše 20 rokov zbierajú úspechy doma aj za hranicami Slovenska. Momentálne chystajú turné.plánuje Igor Timko.Pracovitosť, snaha o zdokonaľovanie sa, zodpovednosť, stabilná zostava i vlastná autorská tvorba prinášala svoje ovocie v podobe vypredaných hál, popredných umiestnení na Zlatých slávikoch i cien za najžiadanejšiu kapelu v rádiách. Už po desiatykrát kapela získala v Českej republike prestížne ocenenie Slávik bez hraníc, čím dokázala, že je najúspešnejším slovenským interpretom za riekou Morava. Aktuálne vydali prvý unikátny Box No Name 1998 – 2018. Dvanásť diskov obsahuje všetky radové albumy a najvýznamnejšie DVD.Kapela No Name, to sú dnes Igor Timko (spev), Dušan Timko (gitara), Ivan Timko (bicie), Roman Timko (sólová gitara), Viliam Gutray (basgitara) a Zoltán Sallai (klávesy).