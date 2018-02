Skupina Slza a Celeste Buckingham predstavujú klip k piesni Na srdci

Na archívnej snímke speváčka Celeste Buckingham. Foto: TASR/Štefan Puškáš Na archívnej snímke speváčka Celeste Buckingham. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 6. februára (TASR) - Jedna z najpopulárnejších českých popových kapiel Slza sa spojila so speváčkou Celeste Buckingham a vzniklo československé dueto Na srdci, ktoré má veľké predpoklady nadviazať na úspešné československé duetá posledných rokov. Emotívna pieseň pochádza z nového albumu Holomráz.Na srdci je po Létu lásky druhou piesňou, pri ktorej Slza oslovila k spolupráci ďalšieho interpreta. Tentoraz sa ním stala jedna z najlepších slovenských súčasných speváčok Celeste Buckingham, ktorej skladba Crushin' My Fairytale sa umiestnila v prestížnej hitparáde Billboard a rovnako získala nomináciu v MTV Europe Music Awards za najlepší český/slovenský výkon a pred pár týždňami vydala svoj nový album Bare. Autorom textu skladby Na srdci je dvorný textár Slzy Ondřej Ládek a o prebásnenie slovenskej časti sa postarala pesničkárka Mirka Miškechová.Skladba Na srdci je o rozchode dvoch ľudí, ktorí sa snažia svoj vzťah ukončiť tak, aby v ich mysliach zostal ako krásna spomienka. Príbeh je zobrazený prostredníctvom ich spomienok a má otvorený koniec, takže divák má v jeho výklade voľnú ruku."Hlavná dejová línia videoklipu sa odohráva na terapeutickom sedení a nakrúcala sa v slow motione, aby sa následne docielilo temnej a surovej nálady scén. A to vyzerá tak, že sa všetko nakrúca do pesničky, ktorá je v dvojnásobne zrýchlenom tempe vrátane spievania. Keď sme takto museli spievať a počúvať skladbu celý deň, vyzeralo to, že budeme všetci musieť vyhľadať terapiu aj v skutočnosti," komentujú vznik klipu Petr Lexa a Lukáš Bundil."Ide o textovo aj hudobne silnú skladbu, navyše vo formáte česko-slovenského dueta. Rovnako u samotného klipu sme nechceli nič obyčajné. Preto sme Petra a Celeste zasadili do prostredia kruhovej párovej terapie, kde naplno prebehne ich názorový stret," dopĺňa autor pôvodného námetu a režisér Radim Věžník.Klip sa nakrúcal prevažne na Hradčanskom námestí v reprezentačných priestoroch Martinického paláca, kam verejnosť bežne nemá prístup. Deň nakrúcania exteriéru bol v tom období jediným dňom, kedy v Prahe snežilo, čo perfektne podporilo celkovú atmosféru videoklipu."Prácu na tejto úžasnej piesni som si veľmi užila, a to ako v štúdiu, tak aj počas samotného nakrúcania videoklipu. O to viac sa teším, keď si dueto so Slzou budem môcť zaspievať naživo. Prvá príležitosť bude Holomráz Tour 2018, v rámci ktorého vystúpim na koncerte v Prahe, Brne a Ostrave," dodáva Celeste Buckingham.Holomráz Tour 2018 začína skupina Slza 28. februára v Brne, sériu ôsmich koncertov ukončí 22. marca v Plzni.TASR informovala Ľuba Svatá, PR manažérka vydavateľstva Universal Music.