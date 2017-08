Sladkosti deťom netreba zakazovať, majú v strave svoje miesto

Oštiepok, ilustračná snímka. Foto: TASR/Jozef Ďurník Foto: TASR/Jozef Ďurník

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. augusta (TASR) - Deti potrebujú i rýchle kalórie, preto nie je na mieste im úplne zakazovať sladkosti. Aj na toto by mali myslieť rodičia pri príprave desiatej s príchodom nového školského roka, upozorňuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.povedala Jana Hamade z ÚVZ SR s tým, že pre detský vek je potreba rýchlych kalórií charakteristická. Deti by desiatu mali zjesť asi tri hodiny po raňajkách.Sladené nápoje sú podľa Hamade, naopak, nevhodné. Obsahujú príliš veľa jednoduchých cukrov a zbytočne zvyšujú príjem energie, čo môže viesť ku vzniku obezity.Kvalitná desiata by mala pozostávať z celozrnného pečiva, nátierky alebo syra, zo zeleniny a ovocia a nesladeného nápoja (bylinkový, ovocný čaj, citronáda).vysvetlila Hamade. Dieťa treba učiť pravidelnému pitnému režimu.Z minerálnych látok je podľa nej pre vyvíjajúci sa organizmus najvýznamnejší vápnik, jeho zdrojom je mlieko a výrobky z neho, ako sú syry a jogurty.dodala Hamade.