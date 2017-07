Slavo Záhradník vedel svojím postavám vdýchnuť originalitu

Slavomír Záhradník . Foto: fdb.cz Foto: fdb.cz

Nižná Boca/Bratislava 10. júla (TASR) - Filmový a divadelný herec Slavomír Záhradník, bývalý člen činohry Divadla Nová scéna v Bratislave bol známy aj svojím špecificky zafarbeným hlasom. V pondelok 10. júla by sa dožil 80 rokov.Zbojník Martin z kultovej komédie Pacho, hybský zbojník (1975) alebo otec Zrubec z muzikálu Fontána pre Zuzanu (1985), to sú úlohy, vďaka ktorým si Slava Záhradníka pamätá mnoho divákov. Jeho najvýraznejším hereckým prostriedkom bol slovný prejav opierajúci sa o osobité drsné zafarbenie hlasu.Slavomír Záhradník sa narodil 10. júla 1937 v Nižnej Boci na Liptove. Štúdium herectva absolvoval na bratislavskej Vysokej škole múzických umení (VŠMU). Úspešne pôsobil na bratislavských divadelných scénach, bol členom činohry Divadla Nová scéna, hral v legendárnom kabarete Tatra Revue aj v Divadle poézie. Od roku 1974 bol v slobodnom povolaní.Predstaviteľ tvrdých a priamych chlapov stvárnil mnoho zaujímavých postáv nielen na divadelných doskách, ale aj vo filme a v televízii. Slava Záhradníka režiséri obsadzovali do úloh vojakov, policajtov aj inžinierov. Jeho filmografiu tvoria okrem iných snímky Smrť sa volá Engelchen (1960), Majster kat (1966), Volanie démonov (1967), Traja svedkovia (1968), Prešporská kasáreň maľovaná (1975), Putování Jana Amose (1983), Kára plná bolesti (1985), Riaditeľ (1986) alebo Reverend (1989).Hercovou manželkou bola úspešná baletka Gabriela Záhradníková. Slavomír Záhradník zomrel 5. decembra 1991 vo veku 54 rokov, keď ho za volantom postihol rozsiahly infarkt.