Sloboda a priama demokracia podporuje preukázanie pôvodu majetku

Praha 19. októbra (TASR) - Občania Českej republiky si v piatok a sobotu (20. a 21. októbra) budú voliť nových poslancov do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR.Hnutie SPD bolo na ministerstve vnútra Českej republiky (ČR) zaregistrované 2. júna 2015. Programová konferencia hnutia, ktoré sídli v Prahe, sa uskutočnila v auguste 2015. Na základe hlasovania bol za predsedu zvolený Tomio Okamura. Ako svoj cieľ SPD v tom čase uvádzala vypísanie referenda o vystúpení Českej republiky z Európskej únie (EÚ), posilnenie cudzineckej polície alebo postavenie radikálneho islamu mimo zákon.Vo voľbách do zastupiteľstiev, ktoré sa v ČR konali v roku 2016, sa hnutiu SPD v koalícii so stranou SPO (Strana práv občanov) podarilo preniknúť do desiatich krajských zastupiteľstiev a získať celkovo 34 mandátov. V senátnych voľbách v roku 2016 hnutie SPD nebolo úspešné.Hnutie podľa svojho politického programu presadzuje ústavné a legislatívne zmeny smerujúce k obrane slobody a demokracie v ČR. Za základný princíp označuje zavedenie priamej demokracie a široké zapojenie občanov do riadenia krajiny. SPD podporuje tradičné hodnoty spoločnosti a funkčnú rodinu považuje za jej podstatu. Za základ rodiny považuje tradičný zväzok muža a ženy. Ako vlastenecké a demokratické hnutie má v úmysle viesť nekompromisný politický zápas za nezávislosť a suverenitu ČR.SPD sa bude usilovať presadiť uzákonenie širokého referenda ako najvyššieho prejavu vôle občanov, osobnú, hmotnú a trestnú zodpovednosť politikov a prijatie zákona o preukázaní pôvodu majetku. Bude presadzovať reformu štátnej správy a zavedenie ústavnej dlhovej brzdy. Znižovaním dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane chce vytvoriť stabilné ekonomické prostredie a zjednodušenie daňového systému a daňovej administratívy. Podporí podnikateľov a živnostníkov. Chce prijať zákon proti úžerníctvu a špekulatívnym exekúciám.Volebný program SPD v tomto roku má názov "Demokraciu a slobodu - Už nikdy o nás bez nás".