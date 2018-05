Slováci chcú Bielorusov zdolať bez ohľadu na situáciu

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Predpokladané zostavy:



Slovensko: Čiliak/Rybár – Čajkovský, Sekera, Graňák, Ďaloga, Jaroš, Fehérváry, Grman, Jánošík – Nagy, Krištof, Jurčo – Haščák, Hovorka, Bakoš – Bondra, Buc, Svitana – Cingel, Marcinko, Kudrna



Bielorusko: Karnauchov/Trus - Vorobej, Falkovskij, Korobov, Denisov, Lisovec, Chenkeľ, Ustinenko - Linglet, Šarangovič, Platt - Gavrus, Razvadovskij, Kislij - Materuchin, Kovyršin, Pavlovič - Demkov, Kitarov, Drozd - Levša

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kodaň 14. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti zakončia svoje vystúpenie v A-skupine MS v Dánsku utorňajším súbojom o 16.15 h s Bieloruskom. Zverenci trénera Craiga Ramsayho budú už pred úvodným buly vedieť, či v ňom ešte zabojujú o postup do štvrťfinále. Všetko totiž závisí od výhry Francúzov v poludňajšom stretnutí nad Švajčiarmi.O poslednú miestenku bojujú Slováci s Helvétmi a teoreticky aj s Francúzmi. Švajčiari priebežne na štvrtej pozícii disponujú 9 bodmi a po záverečnom zápase s Francúzskom môžu mať maximálne 12, v ich prospech hovorí aj lepší vzájomný zápas so SR.Ramsayho zverenci môžu nazbierať maximálne jedenásť bodov a na postup potrebujú, aby Švajčiari prehrali. Ak sa tak stane v riadnom hracom čase, bude im stačiť aj dvojbodové víťazstvo, pokiaľ získajú ich konkurenti jeden bod, potrebujú všetky tri.povedal útočník Tomáš Jurčo.dodal kapitán Andrej Sekera.Bielorusov zastihol tohtoročný šampionát vo veľmi zlej forme. Odštartovali ho prehrou s obhajcami trofeje Švédmi 0:5, hneď na druhý deň ich zdolali aj Francúzi 6:2 a následne Rusi 6:0. Po úvodných troch dueloch tak mali na konte nula bodov, skóre 2:17 a to ich prinútilo k veľmi netradičnému kroku.Počas MS totiž odvolali z postu hlavného trénera Davea Lewisa z Kanady. Na jeho miesto zasadol dovtedajší asistent Sergej Puškov, no ani on nenasmeroval zdecimovaný káder k lepším výkonom.Bielorusi následne prehrali so Švajčiarmi 2:5, Čechmi 0:3 a v existenčnom zápase s Rakúskom 0:4, čo znamenalo, že po štrnástich rokoch zostúpili do A-skupiny I. divízie MS. V záverečnom vystúpení proti Slovákom tak budú bojovať už len o prvé body v Kodani.Zlé výsledky sa podpísali aj na štatistikách hráčov. Najproduktívnejší v tíme sú dvojbodoví Alexander Pavlovič (2+0), Geoff Platt a Pavel Vorobej (obaja 1+1). Okrem nich majú bod za jednu asistenciu ďalší šiesti hráči. Slabé je to aj s brankármi, do bojov na MS zasiahli všetci traja, najvyššiu úspešnosť zákrokov má Michail Karnauchov (87,50%), najnižší priemer inkasovaných gólov Vitalij Trus (4,13).Slováci majú s Bielorusmi pozitívnu bilanciu, dokopy sa stretli v 32 dueloch, z ktorých vyhrali osemnásť, v jednom sa zrodila remíza a v trinástich ťahali za kratší koniec. Aj celkové skóre hovorí v ich prospech 86:62, no posledné dve vzájomné stretnutia s nimi prehrali.Naposledy si zmerali sily v decembri 2016 na prípravnom turnaji vo švajčiarskom meste Biel, kde utrpeli debakel 1:7, jediný gól Slovákov vtedy strelil Andrej Kudrna. Na svetovom šampionáte sa stretli o pár mesiacov skôr v Petrohrade. V základnej skupine prehrali s Bieloruskom 2:4, keď skórovali kapitán súčasného výberu Andej Sekera a Tomáš Jurčo. Posledný triumf 2:1 zaznamenali reprezentanti na domácom Slovakia Cupe v Žiline vo februári 2016.