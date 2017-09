Slováci chcú na MS v triatlone uspieť, Jurášek: Cestujeme s kvalitou

Na snímke prezident Slovenskej triatlonovej únie Jozef Jurášek. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Nominácia SR na MS v triatlone:



Richard Varga - muži elite

Romana Gajdošová - ženy do 23 rokov

Matúš Verbovský - juniori

Kristína Jesenská - juniorky

Bratislava 12. septembra (TASR) - Výprava slovenských triatlonistov túži na 29. majstrovstvách sveta v holandskom Rotterdame dosiahnuť kvalitné výsledky. Vrchol tohtoročnej sezóny absolvuje v slovenskom drese štvorica reprezentantov.Do dejiska šampionátu sa presunú v stredu 13. septembra, prezident Slovenskej triatlonovej únie (STÚ) Jozef Jurášek má pred jeho začiatkom dobrý pocit:Tradičný mužský účastník MS je člen širšej svetovej špičky Richard Varga. Medzi ženami sa na štarte predstaví Romana Gajdošová, ktorá bude štartovať v kategórii do 23 rokov. Slovensko budú reprezentovať aj dvaja juniori Matúš Verbovský a Kristína Jesenská.uviedla na utorňajšej tlačovej konferencii Jesenská.dodal Varga, od ktorého sa očakáva najkvalitnejší výsledok.vyhlásila slovenská mužská triatlonová jednotka. Varga sa okrem vlastných síl bude spoliehať aj na pomoc súperov:Slovenský reprezentant sa v uplynulom období stal niekoľkokrát svedkom nehôd, pri ktorých sa zranili jeho kolegovia. Nedávno zažil podobnú skúsenosť aj on sám.vyhlásil Varga.Seriálové MS sa organizujú len od roku 2009, od roku 1989 až do roku 2008 sa MS vyhlasovali ako jednorazové preteky. Za uplynulých 28 rokov je najúspešnejšia krajina v počte získaných medailí Austrália. Medzi jednotlivcami dominujú Španiel Javier Gómez, resp. Austrálčanka Michellie Jones.