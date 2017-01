Slováci mali počas Silvestra najviac zdravotných problémov pre alkohol

Ilustračné foto. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Bratislava 1. januára (TASR) – Najviac zásahov záchranárov si počas Silvestra a úvodných hodín Nového roka vyžiadala intoxikácia alkoholom. Vyplýva to zo štatistiky, ktorú TASR poskytol Jozef Minár z Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby (ZSS) SR.Sanitky na celom Slovensku mali 75 výjazdov k osobám otráveným alkoholom. Z nich bolo až 17 detí mladších ako 18 rokov. Najviac intoxikácií alkoholom bolo v Bratislavskom kraji (19), najmenej (1) v Banskobystrickom kraji. Najviac (5) opitých detí do 18 rokov, ktorým sa venovali záchranári, bolo v Košickom kraji.Druhým najčastejším dôvodom výjazdov sanitiek bola neodborná manipulácia so zábavnou pyrotechnikou. Pre tieto úrazy uskutočnili ambulancie ZSS spolu 55 výjazdov. Zranených detí do 18 rokov bolo desať. Najviac úrazov - 12 bolo v Žilinskom kraji.Dôvodom výjazdov počas silvestrovskej noci boli i podchladenia. ZSS mala v tejto súvislosti celkom 11 výjazdov. Z nich tri sa týkali detí do 18 rokov. Štyrikrát zachraňovali záchranári podchladené osoby v Žilinskom kraji, tri výjazdy boli v Prešovskom kraji, dva v Košickom a po jednom v Trenčianskom a Banskobystrickom kraji.