Slováci na reklamu veľmi nedajú, pri nákupe ovplyvní len 2% z nich

Bratislava 14. júna (TASR) - Slováci pri nakupovaní ani zďaleka nedajú na reklamu tak, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Len necelá pätina ľudí tvrdí, že si niečo kúpi práve na základe reklamy. Na druhej strane ale väčšina priznáva, že pokiaľ je reklama dobrá, zlepšuje to ich vnímanie o danom výrobku alebo firme. Na otázku, čo ich v reklame zaujalo, najviac Slovákov odpovedá, že cena a potom značka. Vo všeobecnosti si Slováci vyberajú nejaký tovar alebo službu predovšetkým na základe ich ceny, potom rozhodujú predchádzajúce skúsenosti a odporúčania. Reklama je v tomto rebríčku až na siedmom mieste. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu spoločnosti Home Credit.V prieskume len 2 % ľudí uviedli, že sa často rozhodujú pri nakupovaní práve podľa reklám. Ďalších štrnásť percent si pod vplyvom reklamy niečo kúpi občas.komentuje výsledky prieskumu analytik trhu Jaroslav Ondrušek zo spoločnosti Home Credit.Približne tretina ľudí berie do úvahy aj recenzie a diskusie na internete. Rozhodovanie sa pre nejaký tovar alebo firmu podľa reklamy skončilo až na siedmom mieste v poradí.pripomína Ondrušek.To, že cena je pri nakupovaní u Slovákov top kritériom, potvrdili aj v odpovedi na otázku čo ich najviac upútalo na reklame. Práve cenu totiž uviedla skoro až polovica opýtaných. Značka bola zaujímavá pre takmer tretinu ľudí.hovorí Ondrušek.Keď už reklama na niekoho zaberá, je to predovšetkým prostredníctvom televíznych obrazoviek. Aspoň tak to vníma väčšina Slovákov. Šiesti z desiatich sa vyjadrili, že najviac ich ovplyvňuje reklama v televízii. Viac ako polovica spomenula internet a približne štvrtina sociálne siete. Bilbordy a letáky, podobne ako aj reklama v tlači ovplyvňuje zhodne po 13% Slovákov. Najmenej zrejme účinkuje reklama po telefóne, ktorá podľa vyjadrení ľudí, ovplyvní len 3 % z nich.