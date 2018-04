Slováci si nevedia predstaviť svoj deň bez chleba a pečiva

Hľadáme poriadne zloženie pečiva

BRATISLAVA 20. apríla 2018 (WBN/PR) - Čerstvý chlieb a pečivo sú pre Slovákov stále neodmysliteľnou súčasťou dňa. Podľa prieskumu spoločnosti BILLA ho viac ako polovica Slovákov je viackrát denne a väčšina z nich si ho chce ponechať v jedálničku aj ďalej. Znížiť jeho objem chcú viac ženy ako muži.Chlieb a pečivo majú aj dnes u nás významné postavenie v jedálničku. Viac ako polovica (55 %) ich konzumuje viackrát denne, kým len 1 % Slovákov neje pečivo vôbec. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu, ktorý v apríli robila spoločnosť BILLA na vzorke 500 respondentov. Zaujímavé je, že až 43,4 % Slovákov chce svoj podiel pečiva v strave znížiť, ale vylúčiť úplne sa ho nechystá. Práve takto odpovedala polovica slovenských žien oproti vyše tretine mužov. Avšak až vyše tretina opýtaných sa nechystá vôbec meniť svoje stravovacie návyky v súvislosti s pečivom. „Zo štatistík nášho obchodného reťazca je zrejmé, že Slováci pekárenské výrobky naďalej milujú. Pečivo patrí medzi najčastejšie artikle v nákupnom košíku našich zákazníkov,“ zdôraznila hovorkyňa spoločnosti BILLA Kvetoslava Kirchnerová.Zdá sa však, že Slováci si začínajú dávať pozor na to, po akom pečive siahnu. Známy biely rožok si v obchode kúpi už len 12,4 % Slovákov. V obľúbenosti jednoznačne vedie tradičný pšenično-ražný chlieb (32 %), nasleduje celozrnné pečivo s 18 % a 16 % zákazníkov si vyberá celozrnný chlieb. Až 34 % z nás si v obchode dôkladne kontroluje zloženie pečiva a 46 % aspoň niekedy.„Z našich nákupných štatistík aj prieskumu vyplynulo, že až šestine Slovákov chýba viac celozrnných výrobkov a produktov s cereáliami a superpotravinami. BILLA prichádza neustále s novými pekárenskými inováciami. Aj prostredníctvom nich sa snažíme zákazníkom rozšíriť možnosti výberu. Tento mesiac sa na pultoch predajní BILLA objaví viac ako 20 nových výrobkov, napríklad špaldové zrno, ktoré obsahuje nielen špaldu, ale aj kvások, taštičku plnenú náplňou z chia a hrušky, alebo ražnú žemľu, ale aj iné pekárenské výrobky,“ dodala Kirchnerová.Pečiva sa Slováci len tak nevzdajú. Pekárenské výrobky si až dve tretiny Slovákov najradšej vychutnávajú ráno. Každý šiesty si dá pečivo na večeru a na desiatu po ňom siahne každý desiaty Slovák. Takmer polovica ľudí nakupuje pečivo viackrát za týždeň. Avšak skoro polovica Slovákov, ktorá si potrpí na absolútnu čerstvosť, chodí na nákupy pekárenských výrobkov denne alebo takmer denne.Pre slovenských spotrebiteľov jednoznačne platí, že majú najradšej čerstvé jedlá, a chlieb a pečivo nie sú výnimkami. Viac ako 91 % opýtaných má najradšej práve čerstvé pečivo. „Aj preto BILLA pripravuje každých 30 minút chrumkavý chlieb a pečivo,“ doplnila K. Kirchnerová. Zároveň sa však Slováci vyjadrili, že neplytvajú potravinami. Starší chlieb či pečivo zapekajú, toastujú alebo vyprážajú na topinky. Takto pripravené jedlá konzumuje skoro pätina Slovákov.Medzi Slovákmi prevažujú tí, ktorí radi vyskúšajú v obchode novinky. Znamená to, že vyše polovica opýtaných rada siahne po úplne novom pečive, ako sú novinky, ktoré do sortimentu zaradila Billa. Napriek tomu, že väčšina z nich sa tak rozhodne v momente, kedy ich obľúbené pečivo nie je v ponuke, rozhodujú aj iné faktory. U žien je to väčšinou aktuálny trend, ako sú kvások či superpotraviny, u mužov býva rozhodujúca skôr cena výrobku.