Slováci sú považovaní za konzervatívnych investorov

Bratislava 23. januára (TASR) - Termínované vklady boli donedávna najbežnejším prostriedkom na zhodnocovanie úspor. Posledné čísla NBS však ukazujú, že sú na ústupe. Kým pred tromi rokmi bol podiel termínovaných vkladov na celkových vkladoch v bankách 55 %, dnes je to menej ako 38 %.Takmer 53 % všetkých vkladov v bankách leží ľuďom na bežných účtoch, prípadne na rôznych vkladoch bez viazanosti, a to aj napriek úrokovým sadzbám blízkym nule. Podľa Mareka Fidesa, odborníka na osobné financie z PARTNERS GROUP SK, majú termínované vklady v portfóliu konzervatívneho klienta stále svoje miesto. Podľa neho garantujú výnos na zvolenú dĺžku investície, zároveň klient presne vie, čo a za aké obdobie môže očakávať.Slováci sú všeobecne považovaní za konzervatívnych investorov a vo veľkej miere využívajú krátkodobé vklady v bankách. Podľa Fidesa za to môže slabá finančná gramotnosť, ale aj krátka história investovania na Slovensku.myslí si Fides. Pre investorov, ktorí vyhľadávajú nízke riziko, sú preto termínované vklady jednou z možností uložiť peniaze s výhodnejším úrokom, ako na bežných účtoch.vysvetľuje Fides. Riziko straty peňazí je pri termínovanom vklade prakticky nulové, sú chránené Fondom ochrany vkladov až do výšky 100.000 eur vrátane úrokov. V prípade, že je klient ochotný ísť už do rizikovejšej alternatívy a investovať na dlhší čas ako sú tri roky, oplatí sa podľa neho časť peňazí presunúť do podielových fondov. Zároveň však upozorňuje, že v takom prípade je lepšie poradiť sa s odborníkom, ktorý identifikuje potreby a očakávania, riziká a nastaví ideálnu dobu investovania.Pri výbere termínovaného vkladu treba zohľadniť pravidlo, že peniaze musia zarábať viac, ako je dlhodobá inflácia. V banke je tento cieľ ťažké dosiahnuť, navyše, dnes možno vidieť termínované vklady v bankách s nulovým výnosom. Preto sa hľadá výnos na kapitálových trhoch, kde je však vyššie riziko. Pri správnom rozdelení úspor je najdôležitejšie vedieť správne určiť rizikový profil, investičný horizont a očakávaný výnos.