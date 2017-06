Slováci uprednostňujú dovolenku v zahraničí

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 18. júna (TASR) - Sedem z desiatich Slovákov si môže dovoliť dovolenky, niektorí aj viackrát do roka. Preferujú pritom pobyty v zahraničí a to aspoň na desať dní a ubytovanie v hoteli. Viac ako polovica dovolenkujúcich sa s výdavkami zmestí do sumy 600 eur za osobu.Nájdu sa však i 4 % takých, ktorí na dovolenky minú za rok aj 2000 eur. Takmer tri štvrtiny dovolenkujúcich si náklady na tento druh oddychu platia z vlastných úspor. Ak sa v lete vyberú do zahraničia, zväčša smerujú za teplom k moru. Pre spoločnosť Home Credit to zistil exkluzívny prieskum agentúry STEM/MARK.Podľa analytika spotrebiteľského financovania spoločnosti Home Credit Romana Müllera sa všetko odvíja od finančných možností ľudí a rozdiely sú tam naozaj markantné. Jeden zo sto Slovákov sa dokonca dostane až na sumu 4000 eur.Výdavky na poriadnu rodinnú dovolenku dokážu rozhýbať rozpočty domácností a zrejme aj preto mnohí Slováci dovolenkujú striedmejšie. Keby mali možnosť vybrať si medzi luxusnou a skromnejšou verziou dovolenky, dve tretiny by volili tú lacnejšiu. Viac ako 70 % ľudí v prieskume prezradilo, že dovolenky si hradia výlučne z vlastných úspor. Trinásť percent respondentov dovolenku radšej odloží a vyberie sa na ňu až vtedy, keď si na ňu našetria.Ak si Slováci majú možnosť vybrať, či dovolenkovať v zahraničí, alebo v rámci tuzemského pobytu, siedmi z desiatich si zvolia zahraničie. Rovnako preferujú aj dlhšie pobyty, ideálne, aby to bolo najmenej desať dní a podľa možností aj so službami all inclusive. Keď už sa vyberú do cudziny, pre tri štvrtiny je letnou voľbou číslo jeden pobyt niekde v teple, ideálne pri mori.hovorí Müller.Najväčšej obľube sa stále tešia hotely, ktoré tak pri domácich pobytoch, ako aj v zahraničí, uprednostňuje približne polovica opýtaných. V apartmánoch sa ubytuje asi pätina ľudí, bývanie v bungalovoch pripadá na jedného z desiatich. Hlavne pri pobytoch v cudzine sú však obľúbené aj kempy a čoraz viac na popularite získava aj ubytovanie v súkromí.uzatvára Müller.