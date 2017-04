Slováci utrpeli na ME do 19 rokov druhú prehru, podľahli Rumunsku

Ilustračná snímka Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Slovensko - Rumunsko 2:3 (23, -16, -18, 16, -10)



Zápas trval: 126 minút. Rozhodovali: Simbari (Tal.) a Luts (Bel.), 500 divákov.



SR: Mačuha 6, Čizmazia 2, Ondruš 3, Jendrejčák 10, Jurík 19, Watzka 9, liberá Paňko a Kurej (Pollák 1, Hrtus 10, Goč 1, Marinič 0). Tréner: P. Kalný.



Rumunsko: Dragomir 6, Darlaczi 16, Calin 7, Pop 4, Miron 1, Bartha 20, libero Teglas (Ana 1, Bojor 0, Curuia-Pop 3, Rata 10, Baiculescu 0). Tréner: S. Ghitun.



hlas po zápase (zdroj: svf.sk)



Peter Kalný, tréner SR: "V druhom a treťom sete sme hrali so zatiahnutou ručnou brzdou. Tam sa ten zápas prehral. Dostali sme sa do tajbrejku, ale v podstate sme ani raz neviedli. Rumuni hrali veľmi odvážne, my sme vôbec nezablokovali ich blokára s číslom 2, ktorý bol ich kľúčovým hráčom. Mali sme veľmi nízke percentá na útoku a s tým sa dá ťažko vyhrať. Akonáhle cítime tlak, tak nehráme dobre. Chalani sa mali viac odviazať. Vybojovali sme prvý set a potom mal prísť zlom v náš prospech, ale stal sa opak. Chlieb sa lámal v druhom a treťom sete."



Ján Jendrejčák, blokár SR: "V druhom a treťom sete sme si neprihrali a potom sme to nevedeli otočiť. Rumuni si urobili náskok a ťažko sa to doťahovali. Tajbrejk sme začali zle, ale dotiahli sme sa. Škoda chýb, ktoré sme spravili. Bohužiaľ, taký je šport. Zajtra s Českom sa musíme pozbierať, ja nám verím."



Tomáš Hrtus, smečiar SR: "Neviem si to vysvetliť, asi sme to nezvládli v hlavách. Išli sme do zápasu s tým, že dáme do toho všetko a chceli sme vyhrať. Nezvládli sme pokyny a nebolo to dobré. Vôbec nám nevychádzal útok a to bolo kľúčové. Rumuni nás ničím neprekvapili, akurát sme čakali menej od ich blokára. Neubránili sme ho. Treba si vyčistiť hlavy, pripraviť sa na Čechov a dať do toho všetko aby sme vyhrali. Ďakujeme divákom, že chodia v takom počte, ženú nás vpred a pomáhajú nám. Dúfam, že budú chodiť aj naďalej."

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Púchov 23. apríla (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti utrpeli na majstrovstvách Európy do 19 rokov v Púchove druhú prehru. Zverenci trénera Petra Kalného nestačili v päťsetovej dráme na Rumunsko. V pondelok nastúpia slovenskí reprezentanti o 17:30 proti Česku.Slováci začali trochu nervózne, nedarilo sa im v útoku, kazili servis a na prvom technickom timeoute prehrávali 5:8. Úvod duelu sprevádzalo množstvo chýb na oboch stranách. Slováci sa postupne doťahovali, až sa pri podaní Watzku dostali prvýkrát v zápase do vedenia - 14:13. Boj pokračoval ďalej, na druhom technickom timeoute viedli Rumuni 16:15. Po bloku Jendrejčáka a následnej chybe Rumunov vyhrávali slovenskí volejbalisti 18:16, ale hostia vyrovnali. Potom sa opäť blysol blokom Jendrejčák, eso dal Hrtús a pred koncovkou viedlo Slováci o tri body - 21:18. V závere dal Jendrejčák dve esá za sebou a vybojoval pre svoj tím štyri setbaly - 24:20. Dva ešte Rumuni pri výbornom servise Popa odvrátili, ale tretí už nie a Slováci vyhrali prvé dejstvo 25:23.Aj úvod druhého setu patril Rumunom, ktorí viedli 11:8. Slovákom sa v tejto fáze nedarilo, Rumuni dobre podávali a následne bránili a na druhom technickom timeoute vyhrávali 16:11. Rumuni jasne dominovali a druhý set vyhrali hladko 25:16.Po zlom štarte do tretieho setu vymenil Goč na nahrávke Čizmaziu za stavu 2:5. Slovákom sa vôbec nedarilo a po ese Calina prehrávali už 3:10. Ondruš vymenil Watzku. Slováci mierne znížili náskok hostí, ale na druhom technickom timeoute mali stále sedembodové manko - 9:16. Pri podaní Goča skresali Slováci náskok na štyri body - 12:16. Na zvrat to však nestačilo a Rumuni vyhrali tretí set 25:18.V štvrtom sete viedli Rumuni 6:3, Slováci znížili na 5:6 po dvoch útokoch Watzku. Potom domáci volejbalisti zabojovali a po dlhej výmene vyrovnali na 7:7. Pokračovalo sa bod po bode, po dobrom servise Čizmaziu spravili Rumuni chybu v útoku a bolo 12:11 pre domácich. Pri dobrom serviser Hrtúsa sa Slováci dostali do vedenia 17:12 a dostali šancu na zvrat. Hrtús pokračoval a po jeho ese bolo už 18:12. Potom zablokoval rumunský útok Jurík a bolo 19:12. Slováci vyhrali štvrtý set 25:16 a o víťazovi musel rozhodnúť tajbrejk.Piaty set začali lepšie Rumuni a viedli 4:0. Slováci sa pri Hrtúsovom servise vrátili späť a vyrovnali na 4:4. Strany sa točili za stavu 8:7 pre Rumunsko. V závere sa Rumuni po našej chybe a bloku dostali do vedenia 13:9. Rumuni vyhrali piaty set 15:10 a tešili sa z prvého víťazstva v Púchove.