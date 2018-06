Slováci uviedli na trh kryptomenu krytú zlatom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 22. júna (TASR) – Tím slovenských IT developerov zo skupiny 01People uviedol na trh kryptomenu krytú zlatom – onegram. Virtuálna mena má už dnes reálnych používateľov. Slovenský tím tvrdí, že chce dosiahnuť, aby domáce talenty neodchádzali za prácou do zahraničia.Komunita 01People spustila pre klienta z Dubaja technológiu blockchain a stali sa tak prvými Slovákmi, ktorým sa podarilo uviesť do obehu kryptomenu s názvom onegram.priblížil Roman Kučera, technologický a výkonný riaditeľ slovenského tímu.Táto technológia je využiteľná na finančné transakcie a na prácu s dátami, ktoré doteraz potrebovali na overenie vyššiu schvaľovaciu inštitúciu. Informácie v blockchaine sa uchovávajú spoločne v počítačoch všetkých členov siete a sú nezmazateľné. Žiadna centrálna autorita alebo inštitúcia ich teda nedokáže zmeniť či ovplyvniť, ani s nimi nijako manipulovať.Skupina slovenských inovátorov chce podľa vlastných slov do svojich projektov získavať v prvom rade slovenské talenty, ktoré tak majú možnosť pracovať na svetových projektoch priamo z domu.vysvetlil Kučera s tým, že tím odborníkov na Slovensku chce rozšíriť na 200 ľudí.Skupinu 01People tvoria technologickí, marketingoví a biznis inovátori, ktorí tvoria fintech produkty s globálnym dosahom. Majú klientov na Blízkom východe, Taiwane, Číne, Nemecku či Veľkej Británii a jej jadro tvoria Slováci.