Slováci vďaka Lidlu exportujú tovar v hodnote desiatok miliónov eur

Bratislava 22. augusta (OTS) - Lidl Slovenská republika pomáha domácim výrobcom rásť a exportovať tovar do zahraničia. V uplynulom obchodnom roku vyviezli prostredníctvom diskontného reťazca do európskych štátov tovar v celkovej hodnote viac ako 37,5 milióna eur.Pod privátnymi značkami Lidl sa v období od marca 2016 do februára 2017 celkovo 43 slovenským dodávateľom podarilo umiestniť svoje výrobky na pultoch predajní v desiatich európskych krajinách. Slovenské firmy exportovali najviac do Česka, Maďarska, Litvy a Poľska, ich produkty sa však objavili napríklad aj v Nemecku, Chorvátsku či Slovinsku. Medzi najväčších vývozcov patria spoločnosti AGRO TAMI, Tatranská mliekareň, SHP Harmanec, Stepanow či Metsa Tissue.“ povedal, konateľ Lidl Slovenská republika za oblasť nákupu a marketingu. Prostredníctvom Lidla môžu napríklad maďarskí zákazníci spoznať bryndzu či tofu zo Slovenska, Bulhari môžu vychutnávať syr nivového typu a Česi pološtiepok či sumčeka afrického.Zákazníci Lidl Slovenská republika sa v najbližších mesiacoch môžu tešiť na ešte viac slovenských výrobkov, a to tak v stálom sortimente ako aj v rámci akčných ponúk. V priebehu ostatných mesiacov pribudli v ponuke diskontného reťazca produkty od dodávateľov ako HO&PE, Mecom, Kozí vŕšok či Tatrakon. Počet slovenských dodávateľov v Lidli narástol oproti predošlému obdobiu o viac ako 13%. „,“ uzavrel