Slovak Accordion Orchestra opäť spojí česko-slovenské spevácke esá

BRATISLAVA 22. septembra - Akordeón majú ľudia často zaškatuľkovaný ako folklórny hudobný nástroj.



Košickému publiku začiatkom leta Slovenský akordeónový orchester so speváckou podporou Lukáša Adamca, Petra Lipu a Márie Čírovej, ponúkol nové obzory vo vnímaní tohto inštrumentu. Hudobný zážitok s akordeónom v rôznych hudobných polohách prichádza do ďalších slovenských miest. Do unikátneho projektu sa zapojili ďalšie spevácke esá.



Galakoncert Slovak Accordion Orchestra sa prvýkrát uskutočnil začiatkom júna v domácich Košiciach, kde orchester odštartoval svoje pôsobenie. Stálice slovenskej hudobnej scény Peter Lipa, Lukáš Adamec či Mária Čírová, za sprievodu desiatky akordeonistov publiku zaspievali svoje, ale aj legendárne slovenské hity v nových aranžmánoch. Zazneli skladby Balada o štyroch koňoch, Unikát, Čardáš dvoch sŕdc, Veľký sen mora či Duchoňova skladba Šiel, šiel a mnoho ďalších.

Pocisková zaspieva aj Vyznanie

Po pilotnom košickom koncerte sa projekt tohto roku uskutoční ešte štyrikrát. V Bratislave sa koncert uskutoční 27. 10. 2017. Za sprievodu veľkého akordeónového orchestra publiku zaspievajú Martin Chodúr a Nela Pocisková.„O tomto projekte som sa dočítala a aj dopočula od mojich kolegov z brandže. Som veľmi poctená ponukou zúčastniť sa koncertov v sprievode akordeónového orchestra. Bude to pre mňa niečo nové a výnimočné. Akordeón patrí medzi moje obľúbené nástroje. O to viac sa teším, ako budeme znieť ako celok a či sa naše ‚nástroje‘, v mojom prípade je to môj hlas, ‚zladia‘. Verím, že to bude zážitok nie len pre nás, ale aj pre obecenstvo,“ vyjadrila sa na adresu projektu Nela Pocisková, ktorá sa predstaví na všetkých tohtoročných koncertoch.Publiku zanôti skladby Neviem sa nájsť, Vyznanie od Mariky Gombitovej či Veľký sen mora z dielne Modusu.

Chodúr predstaví vlastnú skladbu Tanči Dál

Bratislavské publikum bude mať možnosť vidieť a počuť i víťaza Česko-slovenskej Superstar Martina Chodúra, ktorý zaspieva vlastnú skladbu Tanči Dál, Sinatrovu klasiku New York, New York či Feeling Good od Michaela Bublého.„Na bratislavský koncert so Slovak Accordion Orchestra sa veľmi teším a som veľmi zvedavý na sound tohto telesa. Mojim cieľom je prezentovať sa nielen ako všestranný spevák, ale aj ako hudobný skladateľ a textár. Preto na tomto podujatí zaznie i moja autorská pieseň Tanči dál ovplyvnená Mexikom a Španielskom, kde hral akordeón vždy veľmi dôležitú rolu. Skladby Feeling Good a New York, New York, ktoré v bratislavskej koncertnej sieni Istropolis tiež zaspievam, sú známe predovšetkým vďaka svojim bigbandovým aranžmánom a neviem sa dočkať, ako sa ich Slovak Accordion Orchestra zhostí ,“ prezradil sympatický spevák pôvodom zo susedných Čiech.

Nový šat Balady o štyroch koňoch

Mini šnúra Galakoncertu Slovak Accordion Orchestra – Meníme svet hudby bude v decembri pokračovať v ďalších slovenských mestách. Po boku Nely Pociskovej sa 1. 12. 2017 v Liptovskom Mikuláši predstavia i Lukáš Adamec a ostrieľaný jazzman Peter Lipa, ktorí hviezdili i na prvom košickom koncerte.Lukáš Adamec zaspieva aj svoju srdcovú záležitosť od obľúbeného speváka Karola Duchoňa Čardáš dvoch sŕdc „Som veľmi rád, že tento projekt neostal len pri jednom predstavení a tak jedinečnú kombináciu, akou je akordeónový orchester v spojení so súčasnou muzikou, majú možnosť vypočuť si aj ľudia mimo Košíc. Samozrejme, som šťastný, že budem opäť súčasťou.“Peter Lipa návštevníkom podujatia ponúkne vystúpenie, ktorého súčasťou bude i interpretácia vlastnej skladby. Nový šat vďaka akordeónovému orchestru dostane pesnička Balada o štyroch koňoch. Zaznie i pieseň Caracas.„Táto séria koncertov má pre mňa úplne novú príchuť. S akordeónom, ako s nástrojom, som až do tohto projektu nikdy nespolupracoval, pritom som vždy vedel, že ide o majstrovský nástroj. Nakoniec nie nástroj, ale hudobník, ktorý na ňom hrá, je podstatný... A tu sa dostávam do situácie, keď mám za sebou vyše 10 akordeónov a moje piesne tak zaznejú v novej podobe a to je pre mňa lákavé.“V zostave Nela Pocisková, Peter Lipa a Slovenský akordeónový Orchester sa galakoncert uskutoční 2. 12. 2017 v Prievidzi. Dňa 9. 12. 2017 sa k nim opäť pridá i Lukáš Adamec a spoločne sa predstavia publiku v Banskej Bystrici. Na všetkých avizovaných koncertoch Slovak Accordion Orchestra spojí všetkých vystupujúcich skladba Šiel, šiel, ktorou si spoločne uctia Karola Duchoňa.