Slovan Bratislava prehral s Traktorom Čeľabinsk

Na archívnej snímke hore tréner Slovana Eduard Zankovec, zľava dole Jan Buchtel, Boris Sádecký a Tomáš Hrnka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Traktor Čeľabinsk - HC Slovan Bratislava 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)



Góly: 15. Gynge (Szczechura, Polygalov), 26. Kručinin (Mamajev) - 17. Viedenský (Kašpar). Rozhodovali: Ansons (Lot.), Bukin - Biťukov, Semečkov (všetci Rus.), vylúčení: 4:6 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 7200 divákov.



Zostavy:



Traktor Čeľabinsk: Francouz - Kolcov, Petrov, Bailen, Višnevskij, Borodkin, Mamajev, Nikitin – Jakuceňa, Rybakov, Černikov - Gynge, Szczechura, Šarov - Kručinin, Polygalov, Penkovskij - Kokujov, Šipin, Gubarev – Šolochov.



Slovan Bratislava: Štěpánek - Ebert, Després, Meszároš, Bačík, Voráček, Švarný, Barker - Genoway, Hrnka, Boychuk - Buchtele, Mikúš, Smoleňák - Řepík, Viedenský, Kašpar - Skalický, Sádecký, Šťastný.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Čeľabinsk 14. októbra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava prehrali aj v druhom stretnutí na ľade súpera v rámci štvorzápasového výjazdu v KHL. V sobotu bol nad ich sily Traktor Čeľabinsk, ktorý zvíťazil 2:1.V ďalšom zápase sa zverenci Eduarda Zankovca predstavia v pondelok 16. októbra od 16.00 h SELČ na ľade Metallurgu Magnitogorsk.Slovan vstúpil do zápasu nebojácne a v prvých piatich minútach si vypracoval tri výborné príležitosti. Dve v úvodnej presilovke, keď sa v dobrých pozíciách ocitli Řepík a Ebert, ale namierili iba do brankára. Veľkú šancu mal aj Skalický po prihrávke Sádeckého, aj jeho vychytal Francouz. Slovan bol v prvom dejstve lepšie mužstvo, ale nedokázal to vyjadriť gólovo. Na domácom brankárovi neskôr stroskotali Buchtele aj Kašpar. Góly priniesla až posledná časť prvej tretiny, obe mužstvá sa presadili v presilovkách. Najskôr otvoril skóre Gynge, o dve minúty neskôr vyrovnal siedmym gólom v sezóne Viedenský.V druhej tretine sa obraz hry zmenil. Boli to hráči Traktoru, ktorí si vypracovali niekoľko príležitostí. Domáci zlepšili pohyb a boli častejšie pri puku. Prevahu vyjadrili aj gólovo, v 26. minúte sa strelou švihom cez obrancu Meszároša presadil Kručinin. Ten istý hráč mohol v 33. minúte zvýšiť už na rozdiel dvoch gólov, ale sám medzi kruhmi tentoraz súboj so Štěpánkom prehral. Tlak domácich narastal, ale Slovan mohol vyrovnať dokonca pri vlastnom oslabení. Skalický však nedotiahol prečíslenie dvoch proti jednému. Táto akcia zverencov Eduarda Zankovca nakopla a vzápätí mali veľké šance Meszároš a Genoway. Francouz však vytiahol skvelé zákroky, rovnako ako Štěpánek pri ďalšej šanci Kručinina.Jednogólové manko Slovana takmer narástlo na začiatku tretej tretiny po akcii Penkovského, vyrovnať mohol vzápätí Ebert. Štěpánek sa vyznamenal najmä pri strele Šipina v 46. minúte, keď bravúrne zlikvidoval jeho strelu spomedzi kruhov. Záverečná časť hry bola najvyrovnanejšia, obe mužstvá sa striedali v aktivite, ale skórovať sa nepodarilo ani jednému z nich.