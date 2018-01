Slovan na 25 dní do Turecka, Ševela: Chceme sa zodpovedne pripraviť

Na snímke tréner ŠK Slovan Bratislava Martin Ševela. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Káder ŠK Slovan Bratislava na sústredení v Turecku:



Brankári: Dominik Greif, Michal Šulla, Martin Trnovský, Frederik Valach (pripojí sa v Turecku)

Obrancovia: Vasil Božikov, Erik Čikoš, Diamantis Chouchoumis, Adam Laczkó, Milan Rundič, Kornel Saláta, Boris Sekulič, Arťom Suchockij

Stredopoliari: Lukáš Droppa, Ricky van Haaren, Dávid Holman, Joeri de Kamps, Filip Oršula, Ibrahim Rabiu, Vukan Savičevič, Mitchell Schet

Útočníci: Aleksandar Čavrič, Filip Hološko, Jakub Mareš, Andraž Šporar, Róbert Vittek



Program sústredenia v Beleku:



12. január: odlet výpravy do Turecka a začiatok sústredenia v Beleku

20. január: ŠK Slovan – Krídla Sovietov Samara (Rusko), prípravný zápas

24. január: ŠK Slovan – Olimpik Doneck (Ukrajina), prípravný zápas

27. január: ŠK Slovan – Vojvodina Novi Sad (Srbsko), prípravný zápas

31. január: ŠK Slovan – Újpest FC (Maďarsko), prípravný zápas

4. február: ŠK Slovan – FC Zenit Petrohrad (Rusko), prípravný zápas

6. február: ŠK Slovan – NK Veres Rivne (Ukrajina), prípravný zápas

7. február: odlet výpravy zo sústredenia v Turecku

Bratislava 12. januára (TASR) - Zimná príprava futbalistov ŠK Slovan Bratislava pokračuje kondično-herným sústredením v tureckom Beleku. Fortunaligista strávi v tréningovom rezorte pri brehu Stredozemného mora 25 dní, počas ktorých odohrá šesť prípravných zápasov."Belasí" sa budú pripravovať na rovnakom mieste ako pred rokom. V Beleku budú mať k dispozícii kvalitné tréningové plochy s prírodnou trávou, posilňovňu, bazén aj dostatok možností na regeneráciu.povedal pred odletom na sústredenie pre klubovú stránku tréner Martin Ševela.Slovanisti začali prípravu 9. januára a od utorka trénujú dvojfázovo.priblížil Ševela tréningový program v najbližších dňoch.S tímom cestovalo aj kvarteto nových posíl – Michal Šulla, Arťom Suchockij, Andraž Šporar a Ricky van Haaren. Do Beleku odletel aj brankár Martin Trnovský, ktorý len v piatok podpísal profesionálnu zmluvu. Ďalší mladý brankár Frederik Valach sa k tímu pripojí priamo v Turecku, pretože sa až piatok vracia zo zrazu slovenskej reprezentácie do 20 rokov.Na sústredenie necestoval František Kubík, ktorý sa bude zatiaľ pripravovať s juniorkou. Ofenzívny stredopoliar dostal od klubu povolenie hľadať si nový angažmán. V kádri A-mužstva už nie je obranca Samuel Antálek, ktorý sa taktiež bude pripravovať s "béčkom". S tímom necestoval ani Uroš Damnjanovič, ten sa v Srbsku zotavuje zo zlomeniny kostičky na nohe. Doma tiež zostali Juraj Kotula a Marek Rigo, ktorí budú na jar hosťovať v Zlatých Moravciach.Osemnásťročný brankár Tomáš Rybár, ktorý na jeseň trénoval s A-mužstvom a vekovo ešte spadá do dorasteneckej kategórie, sa bude na jarnú časť pripravovať s výberom U19. Práve za tento tím na jeseň odchytal aj niekoľko súťažných duelov.